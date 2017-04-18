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17:11 (мск), источник: Новости Воронежа

Все реки Воронежской области закрывают для гидроциклов, катеров и моторных лодок

В регионе начинается нерест рыб.

С четверга, 20 апреля, по всем рекам Воронежской области запрещают плавать на гидроциклах, катерах и моторных лодках. Это связано с началом нереста рыб. Навигация на воронежских акваториях начнется только со 2 июня.

«Во время действия запрета на водоемах увеличат количество объединенных патрулей Рыбоохраны, МВД и МЧС России, а также добровольцев-общественников», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Нарушителей запрета ждет штраф от 500 до 1000 рублей (ст. 11.8 КоАП РФ).

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