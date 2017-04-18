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17:36 (мск), источник: Мослента

Собянин извинился перед москвичами за неудобства из-за дорожных работ

В столице начался основной этап программы «Моя улица».

Источник: Агентство «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил горожан о серьезных проблемах с движением на период основных работ по программе «Моя улица». Об этом он написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Заранее приношу извинения москвичам за неудобства. Считаю, они того стоят. Надеюсь на вашу поддержку», — сказал мэр.

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Он уточнил, что сейчас в столице начинается самый активный период работ, особенно на Бульварном и Садовом кольце, который продлится до сентября. «Но в итоге мы получим в центре города, на основных его улицах, качественное городское пространство», — добавил мэр.

Благоустройство на восточной стороне Садового кольца началось в ночь с 16 на 17 апреля. Работы ведутся от Смоленской площади до Долгоруковской улицы, кроме Смоленского бульвара, Крымского Вала и Калужского тоннеля, которые начнут ремонтировать позже.

Работы идут на крайних полосах дорог и тротуарах, движение ограничено по 1−4 полосам, для машин остались свободными от 2 до 6 полос в зависимости от участка, а также все мосты и эстакады.

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