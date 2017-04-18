Неизвестный мужчина устроил катание на льдинах по Иртышу в Павлодаре

«Видео под названием «В Павлодаре тает лед» с дерзкой выходкой неизвестного мужчины, появилось сегодня в социальных сетях. На снимке видно, как он заходит в реку, затем перепрыгивает с одной небольшой льдины на другую. При этом мужчина громко о чем-то кричит, а в конце проплывает по реке несколько метров на самой большой льдине.

«Купальный сезон открывает братуха! В Павлодаре тает лед!», — с юмором комментирует за кадром автор ролика. На видео также слышны и голоса других мужчин, которые криками подбадривают героя ролика.

Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на эту выходку. Большинство из них обрушились с критикой и резко осудили поведение мужчины, назвав это хулиганством. Специалисты служб экстренного реагирования также выразили свое возмущение.