Неизвестный мужчина устроил катание на льдинах по Иртышу в Павлодаре
АСТАНА, 18 апр — Sputnik. Неизвестный мужчина, раздевшись до плавок, устроил катание на льдинах по Иртышу в Павлодаре, сообщает паблик «Типичный Павлодар».
АСТАНА, 18 апр — Sputnik. Неизвестный мужчина, раздевшись до плавок, устроил катание на льдинах по Иртышу в Павлодаре, сообщает паблик «Типичный Павлодар».
«Видео под названием «В Павлодаре тает лед» с дерзкой выходкой неизвестного мужчины, появилось сегодня в социальных сетях. На снимке видно, как он заходит в реку, затем перепрыгивает с одной небольшой льдины на другую. При этом мужчина громко о
«Купальный сезон открывает братуха! В Павлодаре тает лед!», — с юмором комментирует за кадром автор ролика. На видео также слышны и голоса других мужчин, которые криками подбадривают героя ролика.
Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на эту выходку. Большинство из них обрушились с критикой и резко осудили поведение мужчины, назвав это хулиганством. Специалисты служб экстренного реагирования также выразили свое возмущение.
«Это безответственное поведение. Сейчас на реке ледоход, а это опасное природное явление. И нас, конечно, этот случай очень возмущает. Так нельзя вести себя, ведь этот человек подвергает свою жизнь серьезной опасности. А плохой пример — он может быть заразителен, поэтому считаем, что нельзя было публиковать этот ролик. Мы обращаемся к населению соблюдать меры безопасности и просим не выходить на лед. У нас сейчас идет ледоход, а не пляжный сезон. Поэтому просим всех быть крайне осторожными», — прокомментировал видео начальник