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16:58 (мск), источник: Sputniknews.kz

Неизвестный мужчина устроил катание на льдинах по Иртышу в Павлодаре

АСТАНА, 18 апр — Sputnik. Неизвестный мужчина, раздевшись до плавок, устроил катание на льдинах по Иртышу в Павлодаре, сообщает паблик «Типичный Павлодар».

Источник: Sputniknews.kz

«Видео под названием «В Павлодаре тает лед» с дерзкой выходкой неизвестного мужчины, появилось сегодня в социальных сетях. На снимке видно, как он заходит в реку, затем перепрыгивает с одной небольшой льдины на другую. При этом мужчина громко о чем-то кричит, а в конце проплывает по реке несколько метров на самой большой льдине.

«Купальный сезон открывает братуха! В Павлодаре тает лед!», — с юмором комментирует за кадром автор ролика. На видео также слышны и голоса других мужчин, которые криками подбадривают героя ролика.

Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на эту выходку. Большинство из них обрушились с критикой и резко осудили поведение мужчины, назвав это хулиганством. Специалисты служб экстренного реагирования также выразили свое возмущение.

«Это безответственное поведение. Сейчас на реке ледоход, а это опасное природное явление. И нас, конечно, этот случай очень возмущает. Так нельзя вести себя, ведь этот человек подвергает свою жизнь серьезной опасности. А плохой пример — он может быть заразителен, поэтому считаем, что нельзя было публиковать этот ролик. Мы обращаемся к населению соблюдать меры безопасности и просим не выходить на лед. У нас сейчас идет ледоход, а не пляжный сезон. Поэтому просим всех быть крайне осторожными», — прокомментировал видео начальник оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Владимир Власов, добавив, что мужчина на видео, скорее всего, находился в сильном алкогольном опьянении.

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