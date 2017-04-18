В Музыкальном микрорайоне Краснодара в 74 домах отключили горячую воду из-за долгов перед котельной

Управляющие компании задолжали котельной 15 млн рублей. Из-за этого без горячей воды остались 74 многоквартирных дома. В ситуации разбирается департамент городского хозяйства и ТЭК, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара.

Отключений может быть больше — часть домов пока не отключили. Местная жительница Вера Сердечная рассказала порталу Юга.ру, что жителям дома на Есенина, 113 / Гомельской, 10 пообещали отключить горячую воду, если они не погасят долги за два дня.

«Жильцы дома должны за два дня собрать около 200 тыс. рублей, чтобы у нас была горячая вода. Это связано с тем, что наша старая УК “Оазис плюс” обанкротилась, и, как выяснилось, оставила дом с долгами», — сказала Сердечная.

Как сообщали Юга.ру, по поручению мэра Краснодара Евгения Первышова для решения проблем Музыкального микрорайона создали рабочую группу.

В конце марта стартовал конкурс на должность замглавы Калининской сельской администрации и куратора Музыкального микрорайона. Документы принимали по 10 апреля. С 25 марта в конкурсе никто не принимал участия, первая заявка была подана 5 апреля. Сейчас за звание куратора Музыкального микрорайона борются 16 человек.