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18:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже в День Победы запустят дополнительную электричку до станции «Графская»

Пассажиры смогут уехать домой после салюта.

Дополнительный пригородный поезд «Воронеж-1 — Графская» отправится в 23:20 9 мая, сообщила пресс-служба ЮВЖД. Пассажиры электрички смогут уехать домой после салюта. На станцию «Графская» поезд прибудет в 0:25.

Электричка будет останавливаться на остановочном пункте (о.п.) «Березовая роща», станции «Отрожка», о.п. «Боровская», станции «Сомово», о.п. «Дубовка», «Шуберское», «Синицино», станции «Тресвятская», о.п. «Орлово» и «Углянец».

Контекст

Салют в День Победы запустят с дамбы Чернавского моста в 22:00. За 10 минут прозвучит 1160 выстрелов с интервалом не более секунды. Стоимость салюта составит до 1,41 млн рублей. Его профинансируют из областного бюджета.

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