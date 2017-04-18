Станцию метро «Алабинская» могут пустить по постоянной схеме к концу 2018 года
Станция метро «Алабинская» может быть запущена по постоянной схеме к концу 2018 г., сообщил генеральный директор «ВТС Метро» Сергей Натальчук.
Станция метро «Алабинская» может быть запущена по постоянной схеме к концу 2018 г., сообщил генеральный директор «ВТС Метро» Сергей Натальчук.
Ход работ по строительству метрополитена в преддверии ЧМ-2018 оценили 18 апреля на выездном заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи губдумы.
На сегодняшний день строители «Алабинской» выполнили работы по сооружению левого и правого перегонных тоннелей, переустройству инженерных коммуникаций (дождевая и бытовая канализация) и сооружению конструкций камеры съездов.
Чтобы ввести станцию в эксплуатацию, нужно завершить проходку правого перегонного тоннеля (по ул.
Для завершения строительства второго этапа пятого пускового комплекса нужно 1,45 млрд рублей. На 2017 г. строителям метро выделено 741 млн рублей. На 2018 г. предусмотрено 198 млн, на 2019 г. — 303 млн рублей.
Кроме того, в конце марта областной минстрой направил в Минфин предложения скорректировать бюджет и выделить на метро дополнительно в 2017 г. 350 млн рублей.
Из них 330 млн руб. нужны на то, чтобы закончить проходку правого перегонного тоннеля, сооружение камеры съезда и отделки лестниц и вестибюля, а 20 млн руб. — на корректировку проектной документации в связи с изменениями в нормативных документах.
«Если торги на необходимые для завершения строительства 760 млн рублей провести осенью 2017 года, то к 2018 году реально полностью закончить “Алабинскую”, она будет работать в полном режиме», — пояснил генеральный директор «ВТС Метро» Сергей Натальчук.
«Станция “Алабинская” строится уже девять лет, это, конечно, очень долго. Чемпионат не за горами, нужно открывать движение по ул.
Напомним, строительство станции метро «Алабинская» ведется с 2008 года. Десятая станция самарского метрополитена была открыта в неполном варианте 1 февраля 2015 года. На сегодняшний день работает только одна из линий, поэтому движение здесь реверсивное: поезд приезжает на «Алабинскую», а потом тот же состав и по той же линии возвращается на станцию «Юнгородок».