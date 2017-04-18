Станцию метро «Алабинская» могут пустить по постоянной схеме к концу 2018 года

Ход работ по строительству метрополитена в преддверии ЧМ-2018 оценили 18 апреля на выездном заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи губдумы.

На сегодняшний день строители «Алабинской» выполнили работы по сооружению левого и правого перегонных тоннелей, переустройству инженерных коммуникаций (дождевая и бытовая канализация) и сооружению конструкций камеры съездов.

Чтобы ввести станцию в эксплуатацию, нужно завершить проходку правого перегонного тоннеля (по ул. Ново-Садовой между ул. Осипенко и ул. Первомайской), сооружение конструкций камеры съездов и переустройство инженерных коммуникаций. Завершающим штрихом станет укладка верхнего строения пути, монтаж оборудования, проведение электромонтажных и пуско-наладочных работ, а также демонтаж горнопроходческого комплекса и работы по восстановлению и озеленению.

Для завершения строительства второго этапа пятого пускового комплекса нужно 1,45 млрд рублей. На 2017 г. строителям метро выделено 741 млн рублей. На 2018 г. предусмотрено 198 млн, на 2019 г. — 303 млн рублей.

Кроме того, в конце марта областной минстрой направил в Минфин предложения скорректировать бюджет и выделить на метро дополнительно в 2017 г. 350 млн рублей.

Из них 330 млн руб. нужны на то, чтобы закончить проходку правого перегонного тоннеля, сооружение камеры съезда и отделки лестниц и вестибюля, а 20 млн руб. — на корректировку проектной документации в связи с изменениями в нормативных документах.

«Если торги на необходимые для завершения строительства 760 млн рублей провести осенью 2017 года, то к 2018 году реально полностью закончить “Алабинскую”, она будет работать в полном режиме», — пояснил генеральный директор «ВТС Метро» Сергей Натальчук.

«Станция “Алабинская” строится уже девять лет, это, конечно, очень долго. Чемпионат не за горами, нужно открывать движение по ул. Ново-Садовой. Чтобы пустить станцию до конца нужно откорректировать проект и уже в этом году провести торги на контракт на 760 млн рублей. Мы сделаем все возможное, чтобы найти в бюджете необходимые средства», — отметил председатель комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губдумы Андрей Мурзов.

Напомним, строительство станции метро «Алабинская» ведется с 2008 года. Десятая станция самарского метрополитена была открыта в неполном варианте 1 февраля 2015 года. На сегодняшний день работает только одна из линий, поэтому движение здесь реверсивное: поезд приезжает на «Алабинскую», а потом тот же состав и по той же линии возвращается на станцию «Юнгородок».