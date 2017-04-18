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17:50 (мск), источник: Publika.md

В древней гробнице в Египте нашли шесть ранее неизвестных мумий

В древнем городе Луксор в Египте в одной из гробниц археологи нашли шесть ранее неизвестных мумий. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Источник: Publika.md

В Министерстве древностей Египта поясняют, что мумии находились в саркофагах, расписанных разными цветами. Гробница, расположенная в некрополе в районе знаменитой Долины царей, принадлежала городскому судье.

Напомним, Долина царей — это скалистое ущелье в городе Луксор на берегу Нила, где в период с XVI по XI век до н.э. были построены гробницы для фараонов и их высокопоставленных чиновников и родственников.

В настоящее время в Долине царей работает музей под открытым небом, в котором туристы могут посетить некоторые из открытых гробниц, пишет Лайф.ру.

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