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18:30 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В мае казанцев ожидают 3 дополнительных дня отдыха

Жители будут отдыхать 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9 мая.

(Город Казань KZN.RU, 18 апреля). В мае жителей России ожидают три дополнительных дня отдыха. Так, официальными выходными являются 1 мая — Праздник весны и труда и 9 мая — День Победы. Кроме того, согласно постановлению правительства РФ выходной с субботы 7 января перенесен на понедельник 8 мая.

Таким образом, жители Казани будут отдыхать 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9 мая.

Всего, как сообщается в разъяснениях о норме рабочего времени в 2017 году, в Татарстане при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями количество рабочих дней может составить 245 дней, в том числе 5 сокращенных на один час рабочих дней, а количество выходных дней составит 120 дней, в том числе 18 нерабочих праздничных дней и 2 дополнительных дня отдыха.

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