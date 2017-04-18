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18:31 (мск), источник: РИА Новости

В Севастополе хотят перезапустить исследовательский ядерный реактор

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости, Максим Грознов. Руководство Севастопольского госуниверситета намерено добиваться запуска учебного исследовательского реактора (ИР-100), который является подразделением вуза, сказал во вторник исполняющий обязанности ректора СевГУ Владимир Нечаев.

Источник: РИА "Новости"

Исследовательский реактор ИР-100 принадлежит Севастопольскому государственному университету, расположен на базе бывшего военно-инженерного училища, ставшего при Украине университетом ядерной энергии и промышленности. МАГАТЭ после жалоб официального Киева считает этот объект украинским. В данный момент реактор не используется.

«У ИР-100 было 50 лет славного прошлого. Наша задача, чтобы у него было 50 лет славного будущего. Сейчас реактор находится в состоянии длительной остановки. Стоит вопрос либо о его дальнейшем использовании, либо о выводе из эксплуатации и утилизации. Нам необходимо сохранить реактор, я намерен бороться за то, чтобы это произошло», — сказал на праздновании 50-летия запуска реактора ИР-100 Нечаев.

Он отметил, что перезапуск реактора потребует больших дополнительных ресурсов, поэтому судьба ИР-100 будет решаться на уровне правительства. «Чтобы было принято положительное решение, должна быть обоснована очень внятная программа использования реактора в научных и образовательных целях. Мы привлекаем специалистов Росатома, Курчатовского института», — сказал Нечаев.

ИР-100 был создан на основе оборудования атомной подлодки второго поколения для подготовки офицеров АПЛ на базе Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища и безаварийно отработал 50 лет. Реактор стал первым в системе высших военно-морских учебных заведений СССР. По материалам работ, выполненных на исследовательском ядерном реакторе ИР-100, защищены 5 докторских и 30 кандидатских диссертаций.

Севастопольский госуниверситет был создан 8 октября 2014 года на базе семи образовательных учреждений. Сейчас в университете 11,5 тысячи студентов. Является ведущим вузом Крыма в сфере технологического образования. Дает образование более чем по 50 направлениям, 104 образовательным программам.

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