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17:47 (мск), источник: РБК - Украина

В Днепре выпал снег

В городе Днепр 18 апреля выпал снег. Как сообщает «Информатор», осадки также вернулись и в Днепровскую область.

По информации издания, утром в городе шел сильный дождь, который потом сменился снегом.

Фотографии опубликовали в сообществе «Типичный Днепр» «ВКонтакте».

Сообщается, что в Синельниковском районе ночью выпал снег и укрыл землю на 2 см. Дальше погода будет ухудшаться. До субботы жителей региона ожидают порывы ветра 15−20 метров в секунду, осадки в виде дождя и снега. Самыми холодными будут ночи с 20 по 22 апреля: температура снизится до -1, а местами по области до -6 градусов, днем она составит +1…+6 градусов.

Потепление начнется лишь с воскресенья. Пользователи соцсети сокрушаются, что из-за снега пропадет весь урожай и украинцам не видать фруктов и ягод. Также в паблике написали, что апрель 2017 года самый холодный в Днепре за последние десять лет.

Как ранее сообщалось, в Тернополе горе-мать закрыла дома детей и ушла праздновать Пасху.

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