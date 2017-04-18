В Днепре выпал снег

Сообщается, что в Синельниковском районе ночью выпал снег и укрыл землю на 2 см. Дальше погода будет ухудшаться. До субботы жителей региона ожидают порывы ветра 15−20 метров в секунду, осадки в виде дождя и снега. Самыми холодными будут ночи с 20 по 22 апреля: температура снизится до -1, а местами по области до -6 градусов, днем она составит +1…+6 градусов.

По информации издания, утром в городе шел сильный дождь, который потом сменился снегом.

Потепление начнется лишь с воскресенья. Пользователи соцсети сокрушаются, что из-за снега пропадет весь урожай и украинцам не видать фруктов и ягод. Также в паблике написали, что апрель 2017 года самый холодный в Днепре за последние десять лет.