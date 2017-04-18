Сильный ливень и град обрушились на юг Башкирии

По данным синоптиков, в ближайшие несколько часов осадки не прекратятся. При этом сохраняется довольно теплая погода. Температура +9 градусов и слабый юго-западный ветер.

Обильные осадки на юге республики и в верховьях реки Белой могут осложнить ситуацию с начавшимся в регионе паводком. Так, по словам гидрологов, сильные дожди в сочетании с резким потеплением станут причиной быстрого подъема уровня рек. Это приведет к наихудшему сценарию развития паводка, считают эксперты.

«Если начнутся дожди, масштабных подтоплений не избежать», — сообщил заместитель директора ГКУ «Управление гидротехническими сооружениями РБ» Владимир Юров.

Ранее сообщалось, что Юмагузинское, Нугушское и Павловское водохранилища переведены на режим прохождения паводковых вод.