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18:29 (мск), источник: PROUFU.ru

Сильный ливень и град обрушились на юг Башкирии

Настоящие майские грозы пришли в южную часть Башкирии во вторник. На территории Мелеузовского и Кугарчинского районов прошли сильные ливни с градом.

По данным синоптиков, в ближайшие несколько часов осадки не прекратятся. При этом сохраняется довольно теплая погода. Температура +9 градусов и слабый юго-западный ветер.

Обильные осадки на юге республики и в верховьях реки Белой могут осложнить ситуацию с начавшимся в регионе паводком. Так, по словам гидрологов, сильные дожди в сочетании с резким потеплением станут причиной быстрого подъема уровня рек. Это приведет к наихудшему сценарию развития паводка, считают эксперты.

«Если начнутся дожди, масштабных подтоплений не избежать», — сообщил заместитель директора ГКУ «Управление гидротехническими сооружениями РБ» Владимир Юров.

Ранее сообщалось, что Юмагузинское, Нугушское и Павловское водохранилища переведены на режим прохождения паводковых вод.

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