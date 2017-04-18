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18:22 (мск), источник: РИА Крым

Минобороны рассматривает возможность размещения парка «Патриот» в географическом центре Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости (Крым). Министерство обороны РФ рассматривает возможность размещения парка «Патриот» в географическом центре Севастополя — в районе Стрелецкого холма. Об этом в ходе обсуждения стратегии развития Севастополя до 2020 года в Заксобрании города рассказал командующий ЧФ Александр Витко.

Источник: РИА "Новости"

«В стратегии затронуты части земель Министерства обороны. У нас на них есть планы, в том числе и по Стрелецкому холму — один из вариантов размещения парка «Патриот», — сказал он.

Севастопольский филиал парка «Патриот» планировалось разместить на площади возле горы Гасфорта. Против использования этой площадки на общественных слушаниях выступил экс-спикер Заксобрания города, депутат Алексей Чалый. Он мотивировал свою позицию опасностью нанесения вреда экологии и резервному водохранилищу Севастополя. Чалый однако не был против самой идеи строительства севастопольского «Патриота», предложив найти для него другое место. Позже врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсяников сообщил, что правительство города и оборонное ведомство решили найти для строительства парка другую площадку.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Севастополе разрабатывается проект «Комплексное градостроительное развитие Молочной балки (Стрелецкого холма)», который предусматривает строительство большого правительственного комплекса общей площадью 50−60 тыс кв м и стоянкой на 1 тыс авто, Гераклейской рокады — сети дорог, которые соединяют три крупнейших района города, технопарка, объекта культуры, школы на 1 тыс человек, трех детских садов, парка и жилых домов общей площадью 400 тыс кв м.

Район Молочной балки находится в географическом центре Севастополя. Земельные участки на этой территории находятся в собственности города, Министерства обороны и частников, прежде всего, завода «Муссон», «Маяк», «Эпицентр».

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