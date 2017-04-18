Пешеход решил починить палкой светофор и уронил его (видео)

Инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе в городе Кемерово 14 апреля. Видеозапись в Сеть выложил один из очевидцев, который занял все случившееся на автомобильный регистратор.

На записи видно, как переходящий дорогу в положенном месте пешеход, обращает внимание на неисправность в работе светофора. В частности, световое табло конструкции было повернуто в сторону водителей, а не пешеходов. Взяв валявшуюся на дороге палку, мужчина пытается развернуть короб, в котором установлено светодиодное табло. Однако, в этот момент, что-то пошло не так.

Спустя несколько секунд опорный столб, держащий светофор, сначала накреняется, а затем падает со всего размаху на проезжую часть. Судя про видео никто из прохожих, а также из стоящих на дороге автомобилей не пострадал.

Удивила и реакция мужчины, «уронившего» не из злого умысла светофор. После падения внушительной конструкции, он просто уткнулся в телефон. По информации пользователей, на следующий день ремонтная бригада вернула упавший светофор на место, и теперь он функционирует в обычном режиме.