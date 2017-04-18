Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Меркель передала британским спецслужбам досье на Путина
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Ученые обнаружили под Марианской впадиной признаки жизни
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Киев готовит закон, который признает Крым российским – СМИ
Гиперзвуковой «Циркон» РФ резко ослабит флот США
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
14«Дарю тебе звезду»
16Мир встретил Пасху
17:58 (мск)

Пешеход решил починить палкой светофор и уронил его (видео)

Рухнувший на одной из улиц Кемерово светофор чудом никого не покалечил.

Инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе в городе Кемерово 14 апреля. Видеозапись в Сеть выложил один из очевидцев, который занял все случившееся на автомобильный регистратор.

На записи видно, как переходящий дорогу в положенном месте пешеход, обращает внимание на неисправность в работе светофора. В частности, световое табло конструкции было повернуто в сторону водителей, а не пешеходов. Взяв валявшуюся на дороге палку, мужчина пытается развернуть короб, в котором установлено светодиодное табло. Однако, в этот момент, что-то пошло не так.

Спустя несколько секунд опорный столб, держащий светофор, сначала накреняется, а затем падает со всего размаху на проезжую часть. Судя про видео никто из прохожих, а также из стоящих на дороге автомобилей не пострадал.

Удивила и реакция мужчины, «уронившего» не из злого умысла светофор. После падения внушительной конструкции, он просто уткнулся в телефон. По информации пользователей, на следующий день ремонтная бригада вернула упавший светофор на место, и теперь он функционирует в обычном режиме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Петербурге
Сбербанк РФ лишили прав на торговую марку «Сбербанк» на Украине
Путин сравнил выдающих микрозаймы со старухой-процентщицей
Вице-премьер Турции вылетел в Москву обсудить снятие санкций
СМИ заподозрили Трампа в неразличении Ким Чен Ына и Ким Чен Ира
Суд арестовал отца полковника Захарченко
При падении полицейского вертолета в Турции погибли 12 человек
Спорт
«Лестер» — «Атлетико», «Реал» — «Бавария»: превью Лиги чемпионов Сегодня вечером будут сыграны два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Рассказываем последние новости о командах
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Садовое кольцо сузят ради удобства пешеходов
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь