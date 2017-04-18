Пешеход решил починить палкой светофор и уронил его (видео)
Рухнувший на одной из улиц Кемерово светофор чудом никого не покалечил.
Рухнувший на одной из улиц Кемерово светофор чудом никого не покалечил.
Инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе в городе Кемерово 14 апреля. Видеозапись в Сеть выложил один из очевидцев, который занял все случившееся на автомобильный регистратор.
На записи видно, как переходящий дорогу в положенном месте пешеход, обращает внимание на неисправность в работе светофора. В частности, световое табло конструкции было повернуто в сторону водителей, а не пешеходов. Взяв валявшуюся на дороге палку, мужчина пытается развернуть короб, в котором установлено светодиодное табло. Однако, в этот момент,
Спустя несколько секунд опорный столб, держащий светофор, сначала накреняется, а затем падает со всего размаху на проезжую часть. Судя про видео никто из прохожих, а также из стоящих на дороге автомобилей не пострадал.
Удивила и реакция мужчины, «уронившего» не из злого умысла светофор. После падения внушительной конструкции, он просто уткнулся в телефон. По информации пользователей, на следующий день ремонтная бригада вернула упавший светофор на место, и теперь он функционирует в обычном режиме.