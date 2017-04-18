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18:01 (мск), источник: Publika.md

В ряде районов на севере страны в ночь на 18 апреля температура опустилась ниже ноля

В ряде районов на севере страны столбики термометров минувшей ночью опустились ниже ноля. Метеостанции в Бричанах, Каменке, Бельцах, Рыбнице, Бравиче и Кодрах зарегистрировали на поверхности почвы минус три градуса.

Источник: Publika.md

Фермеры готовятся защитить от холодов будущий урожай, а в столице многоэтажки подают заявки на подключение к отоплению.

Черешневый сад Сергея Иванова из села Рэуцел Фэлештского района раскинулся на 13 гектаров. Защитить плодовые деревья от заморозков он намерен способом дымления.

Выращивает фермер также зерновые культуры.

«Из-за низких температур выход ячменя и пшеницы из латентной стадии будет медленнее. Развитие задержится практически на неделю-две. А это значит, что урожай будет ниже», — сказал фермер Сергей Иванов.

Как отмечают аграрии, от заморозков пострадают также подсолнух и кукуруза.

Обеспокоены резким похолоданием и виноградари.

«До этого года таких холодов и заморозков в середине апреля не было. Если температуры упадет еще больше, будем жечь костры. Лук должен выдержать, там больших потерь не ждем», — отметила фермер Вера Крэицэ-Мындрэ.

Желтый код метеоопасности в связи с резким похолоданием и заморозками действует с 18 по 24 апреля. «Тармоэлектрика» объявила, что готова возобновить подачу тепла в столичные многоэтажки по запросу ассоциаций жильцов.

Патрульные инспекторы предупреждают, что на дорогах возможна гололедица, и призывают водителей быть внимательными на дорогах и не превышать скоростной режим.

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