В ряде районов на севере страны в ночь на 18 апреля температура опустилась ниже ноля

Фермеры готовятся защитить от холодов будущий урожай, а в столице многоэтажки подают заявки на подключение к отоплению.

Черешневый сад Сергея Иванова из села Рэуцел Фэлештского района раскинулся на 13 гектаров. Защитить плодовые деревья от заморозков он намерен способом дымления.

Выращивает фермер также зерновые культуры.

«Из-за низких температур выход ячменя и пшеницы из латентной стадии будет медленнее. Развитие задержится практически на неделю-две. А это значит, что урожай будет ниже», — сказал фермер Сергей Иванов.

Как отмечают аграрии, от заморозков пострадают также подсолнух и кукуруза.

Обеспокоены резким похолоданием и виноградари.

«До этого года таких холодов и заморозков в середине апреля не было. Если температуры упадет еще больше, будем жечь костры. Лук должен выдержать, там больших потерь не ждем», — отметила фермер Вера Крэицэ-Мындрэ.

Желтый код метеоопасности в связи с резким похолоданием и заморозками действует с 18 по 24 апреля. «Тармоэлектрика» объявила, что готова возобновить подачу тепла в столичные многоэтажки по запросу ассоциаций жильцов.

Патрульные инспекторы предупреждают, что на дорогах возможна гололедица, и призывают водителей быть внимательными на дорогах и не превышать скоростной режим.