Каждый второй житель Молдовы считает себя вполне здоровым

Абсолютное большинство респондентов моложе 44 лет оценили свое самочувствие как хорошее или удовлетворительное. В опросе учитывали и дети — за них отвечали родители.

После 45 лет восприятие меняется. И тем не менее, хорошо или удовлетворительно чувствуют себя почти 60% участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. А в возрастной категории старше 75-ти — таких 38%.

Исследование показало, у что у горожан — меньше причин жаловаться на здоровье, чем у жителей сел. И сейчас положительных ответов — гораздо больше, чем было в 2008 году. Авторы исследования отмечают, что в селах живут преимущественно пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Среди тех, кто считает себя здоровыми, мужчин больше, чем женщин. Вместе с тем, более 82% участниц опроса причин для жалоб не нашли.

Выводы социологи сделали, опросив 2742 человека. Также специалисты говорят, что все больше людей стараются вести здоровый образ жизни — следят за питанием и занимаются спортом.