Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди Франции

Источник: AP 2017

Жена Эммануэля Макрона, 64-летняя Бриджит старше своего супруга на 24 года — она была его учителем литературы в частной школе города Амьен на севере Франции. Они познакомились в 1992-м, когда Эммануэлю было 15 лет, и постепенно их отношения выросли в роман, который, разумеется, не понравился родителям молодого человека. Тем не менее в 2007 году он убедил Бриджит, мать троих детей, выйти за него замуж. Впрочем, дело не в необычной истории знакомства супругов: сейчас Бриджит Макрон играет важную роль в предвыборной кампании супруга и, возможно, приведет его к президентству. Жена кандидата в президенты на протяжении долгих лет остается его наставником — и он ценит это: «Со мной она будет занимать ту же роль, что и всегда, она не будет оставаться в тени, потому что она разделяет мою жизнь. Ее мнение важно для меня, потому что президент всегда остается человеком. Она всегда была рядом со мной, она — мое равновесие», — рассказал недавно в интервью каналу RTL Эммануэль Макрон.

Источник: AP 2017

Бриджит не из тех людей, кто дает интервью, но временами она показывает свое остроумие. Однажды ее спросили, почему ее муж «так хорошо разбирается в политике», на что получили ответ: «Он хорош во всем. Не только в политике». Затем Бриджит добавила: «Мне еще предстоит найти сферу, в которой он не хорош». Такая мощная поддержка играет на руку одному из наиболее вероятных кандидатов на пост президента Франции: пусть история этой пары необычна, Эммануэль и Бриджит Макрон делают все, чтобы их приняли такими, какие они есть, и стараются не провоцировать пересуды за спиной. Сейчас они полностью открыты для прессы, регулярно появляются на мероприятиях и даже участвуют в журнальных фотосессиях: так, в журнале Paris Match недавно появились их фото в купальных костюмах, сделанные на отдыхе.

Благодаря этому Бриджит Макрон сейчас вызывает у прессы сплошное восхищение, а модные журналы уже называют ее иконой стиля. Демонстрировать идиллические отношения тем важнее, что от них зависит рейтинг кандидата. И президента тоже — пример уходящего президента Франции показывает, как важно быть хорошим мужем. Потому что Франсуа Олланд оказался плохим — и поплатился за это рейтингом. Франция живет без первой леди с 2014 года, после разрыва Франсуа Олланда и Валери Триервейлер. Во время предвыборной кампании 2012 году Валери, профессиональная журналистка, была ближайшим соратником Олланда — она заставила его похудеть на 15 кг, редактировала его речи и выступала в качестве имидж-консультанта политика.

Источник: Reuters

Однако после того, как Олланд стал президентом, все изменилось: в 2014 году пресса раскопала связь Олланда с другой женщиной. се. Валери узнала о том, что ей изменили, со страниц газет. У нее произошел нервный срыв, больше недели она провела в больнице. Олланд навестил свою бывшую возлюбленную с цветами и принес свои извинения, но вернуться в Елисейский дворец не попросил. Чуть позже Валери написала книгу воспоминаний, где описала президента Франции как расчетливого и холодного человека, который не любит бедных и с презрением относится к собственному народу. Рейтинг президента упал до 13%. Предшественницей Валери Триервейлер могла бы стать Сесилия Мартен, вторая супруга Николя Саркози (они поженились в 1996 году).

Сесилия Мартен и Николя Саркози | Источник: AP 2017

Сесилия часто появлялась с мужем на публике и была его помощницей, что было довольно необычно для того времени. Во время президентской избирательной компании она была рядом с Николя, в первом туре они голосовали вместе. Но через четыре месяца после того, как в 2007 году Николя Саркози стал президентом Франции, пара распалась — по словам Сесилии, это произошло потому, что вскоре после вступления на президентский пост муж начал забывать о ней. Николя Саркози стал первым президентом современной Франции, расставшимся с женой во время своего правления. Спустя полгода он женился на Карле Бруни, знаменитой певице и фотомодели, которая к тому моменту уже побывала в списке наиболее высокооплачиваемых моделей мира, успела сняться в кино и стать победительницей престижного конкурса «Виктуар» в номинации «Лучшая певица года».

Карла Бруни и Николя Саркози | Источник: AP 2017

Карла Бруни стала первой леди Франции — и вполне успешно ее выполняла. Правда, роль ее была скорее декоративной — Карла Бруни отличается безупречным чувством стиля и изысканными манерами, — однако Николя Саркози, в отличие от Дональда Трампа, никто за женитьбу на модели не упрекал. Более того, история с разводом и новым бракосочетанием Николя во время президентского срока подняла его рейтинг. Французы не раскритиковали президента за наличие любовницы и бурной личной жизни, а совсем наоборот.

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Какую именно роль должна выполнять первая леди Франции, не совсем ясно самим французам. Должность первой леди не имеет официального юридического статуса. Считается, что первая леди играет официальную роль представителя страны — она сопровождает главу государства в некоторых поездках за границу и принимает участие в официальных мероприятиях. Однако когда в 2014 году расстались Франсуа Олланд и Валери Триервейлер, во французском обществе вновь был поднят вопрос, зачем нужна первая леди. «Французы не совсем понимают какой статус должен быть у первой леди», — заявила тогда New York Times Кристин Клерк, журналист, написавший книгу о президентах и их женах. По результатам опроса 2014-го, больше половины жителей Франции не хотели видеть супруг президентов в официальной роли. Тогда же некоторые французские политики призывали отказаться от статуса первой леди как такового, а президент Социалистической группы в Сенате, Франсуа Ребсамен, заявлял, согласно The Guardian, что практика первой леди «устарела, старомодна и должна быть запрещена». Возможно, проблема была в том, что на содержание первой леди уходило слишком много денег. В распоряжении Валери Триервейлер находился персонал и офис, финансируемый налогоплательщиками. Парламент выявил, что Валери обходилась государству в €19 742 в месяц. Однако эта цифра оказалась значительно меньше чем у ее предшественницы, Карлы Бруни-Саркози, которая обходилась налогоплательщикам в €60 тыс. в месяц.