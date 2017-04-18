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18:25 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани объявлено экстренное предупреждение по ливням

Сильные осадки с грозами, градом и шквалистым ветром настигнут кубанцев сегодня вечером и ночью 19 апреля.

МЧС объявило экстренное предупреждение на Кубани. С вечера 18 апреля и ночью 19 апреля в регионе ожидаются сильные осадки вместе с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.

Жителей и гостей края призывают к соблюдению мер предосторожности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций за помощью можно обратиться по номеру 101 или по телефону доверия +7 (861) 268−64−40, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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