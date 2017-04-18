На Кубани объявлено экстренное предупреждение по ливням
Сильные осадки с грозами, градом и шквалистым ветром настигнут кубанцев сегодня вечером и ночью 19 апреля.
Сильные осадки с грозами, градом и шквалистым ветром настигнут кубанцев сегодня вечером и ночью 19 апреля.
МЧС объявило экстренное предупреждение на Кубани. С вечера 18 апреля и ночью 19 апреля в регионе ожидаются сильные осадки вместе с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.
Жителей и гостей края призывают к соблюдению мер предосторожности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций за помощью можно обратиться по номеру 101 или по телефону доверия