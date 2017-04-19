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09:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Четыре парковочных площадки появятся рядом с Центральным парком Воронежа

Городские власти оценили работы в 8,64 млн рублей.

Мэрия Воронежа объявила аукцион на строительство четырех парковочных площадок рядом с Центральным парком («Динамо»). Стартовая стоимость работ — 8,64 млн рублей. Аукционную документацию опубликовали на портале госзакупок в понедельник, 17 апреля.

Парковки создадут в рамках второй очереди работ по реконструкции парка, которые стартуют в 2017 году. Согласно условиям контракта, парковки должны появиться на улице Ленина — по одной на четной и нечетной стороне улицы, у лестничного спуска в парк и у въезда на стадион. Областной бюджет вложит в создание парковок 8,38 млн рублей, городская казна — еще 259,2 тыс. рублей.

Окончание срока подачи заявок для участия в конкурсе — 3 мая. Аукцион состоится 10 мая.

Оборудовать площадки победитель торгов должен будет в течение 40 дней с момента заключения контракта с муниципалитетом.

Справка РИА «Воронеж»

Реконструкция парка началась в 2014 году по инициативе губернатора Алексея Гордеева. Автором концепции парка стал ландшафтный архитектор Оливье Даме. На первом этапе обустроили центральную аллею, детские площадки, пруд, фонтан, ручей с мостами, универсальные площадки, площадки со спортивными тренажерами, лестничные сходы, сети водоснабжения, водоотведения, канализации, поливочного водопровода, электроснабжения и электроосвещения, построили парковку, установили скамейки, благоустроили площадку памятника на месте боев Красной армии с немецко-фашистскими оккупантами в 1942—1943 годах. Первый этап реконструкции завершился в июне 2016 года открытием Зеленого театра — самого большого в Воронеже зрительного зала на открытом воздухе.

Второй этап реконструкции стартует в 2017 году. В парке построят этнодеревню, оборудуют пешеходно-спортивную зону, спортивные и детские площадки и поляны для барбекю, проложат велотрассу и трассу для горного велосипеда, создадут пункты проката спортивного инвентаря.

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