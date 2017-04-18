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19:07 (мск), источник: Индикатор

У голубей нашли коллективный разум

Зоологи из Великобритании установили, что голуби, как и люди, способны учиться не только у тех, с кем непосредственно общаются, но и у их «учителей».

Источник: РИА "Новости"

Результаты исследования представлены в журнале Nature Communications.

Способность собирать, передавать и совершенствовать знания в нескольких поколениях, как считалось ранее, свойственна только людям и, возможно, некоторым приматам. Однако авторы исследования в ходе работы заметили, что почтовые голуби с годами находят все более удобные маршруты. Биологи выпускали голубей парами из одного и того же места. Постепенно их заменяли на других, еще не знакомых с маршрутом. В результате голуби не только «обучали» друг друга, но и совершенствовали маршрут всей группой.

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«На каком-то этапе ученые полагали, что только у людей достаточно развитые когнитивные способности, чтобы накапливать знания как группа. Наше исследование показывает, что голуби также способны на это, хотя бы в той мере, которая позволяет им совершенствовать свое поведение. Однако мы не считаем, что они достигают этого с помощью тех же механизмов, что и люди», — рассказал один из авторов работы, исследователь из Оксфордского университета Такао Сасаки.

«Значительная новизна работы, по нашему мнению, состоит в том, что постепенное усовершенствование маршрута достигается не за счет новых “идей” отдельных животных. Вместо этого необходимые улучшения в каждом поколении получаются за счет своего рода коллективного разума, который получается, когда пара птиц решает задачу сообща. Это то, про что говорят “одна голова хорошо, а две лучше”», — заметила соавтор работы, профессор Оксфордского университета Дора Биро.

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