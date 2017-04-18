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18:44 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже все-таки сделают пристройку к школе, где обучение идет в 2,5 смены

Обещают, что работы завершат уже в 2017 году.

Источник: Новости Воронежа

Пристройку к школе № 54 в Воронеже достроят и введут в эксплуатацию к концу 2017 года. Об этом заявил руководитель областного управления образования Олег Мосолов.

«Это многострадальная пристройка, которую мы уже несколько лет пытаемся строить», — пояснил Олег Николаевич.
Про эту историю Интернет-газета «Новости Воронежа» написала в конце прошлого года. Школа № 54 находится на левом берегу города — на улице Окружная, 3. Она — единственная на большой микрорайон от остановки «Волгоградская» до «Нефтебазы».

Старое двухэтажное здание давно с трудом вмещает всех учеников. Школа рассчитана на 530 человек, а учатся в ней 1100 детей. Ребята здесь учатся даже не в 2, а в 2,5 смены.
«То есть первая смена начинается в 8:00. Вторая смена — в 12:40. Третья смена — в 14:00, — рассказывала директор школы Ольга Терновых. — Получается, у нас 3 и 4 класс учится между сменами. А заканчиваются занятия в школе в 19:40».

Именно директор школы в 2013 году смогла добиться строительства пристройки. В новом 4-этажном здании смогут заниматься 400 учеников. Там планировали разместить просторные кабинеты, современную столовую и большой спортзал.

В 2014 году выделили первые деньги и начали стройку. Правда, их хватило на котлован, строительство цоколя и первый этаж. После стройку заморозили. 1,5 года бетонные конструкции мокли под дождями, промерзали зимой и медленно разрушались. Директор обращалась во все инстанции, но опасалась, что школа так и останется без пристройки.

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