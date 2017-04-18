Овсянников анонсировал введение нормативов, которые остановят варварскую застройку Севастополя

Вопрос о ситуации с застройкой города поднял экс-спикер Заксобрания Севастополя Алексей Чалый, который заявил, что правительство Овсянникова вводит в строй скандальные дома. «Например, дом на площади Ластовой возник уже осенью 2016 года и в нарушение приказа Минкульта, насколько я понимаю, ничего не мешало это безобразие прекратить. Ровно, как и реинкарнацию договоров, которые были подписаны предыдущим губернатором», — заявил Чалый.

Глава Севастополя парировал, что действует исключительно в рамках закона. «Да, нам пришлось принять дома, которые не украшают облик города. Это трудное решение, но оно было необходимо. Их строительство начиналось на законных основаниях — вложили свои средства сотни дольщиков… Тот же дом на Ластовой — он был принят до введения в действие приказа Министерства культуры, а вот дома на Челнокова — их этажность была снижена с 10 до 5 этажей. Они (собственники — ред.) пришли за разрешением уже после введения в действие приказа Минкультуры», — пояснил Овсянников.

Он анонсировал, что в четверг, 20 апреля, будут приняты жесткие временные градостроительные нормативы, которые остановят хаотичную застройку города.

«Чтобы такие ситуации с хаотичной, варварской застройкой больше не повторялись, уже в апреле правительство утвердит временные региональные нормативы градостроительного регулирования. Они будут действовать до разработки правил землепользования и застройки. Эту работу правительство планирует завершить в короткие сроки после утверждения генерального плана», — сказал глава региона.