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18:57 (мск), источник: Newtimes.kz

На международном конкурсе в Риме победила 11-летняя кобызистка из Мангистау

Айнура Шукурова из Жанаозена заняла первое место на международном музыкальном конкурсе в Риме, передает Лада.kz.

Источник: Newtimes.kz

Ученица третьего класса музыкальной школы имени М. Оскинбаева из Жанаозена на международном музыкальном конкурсе в Риме исполнила четыре композиции на кобызе — «Жез киик», «Дайдидау», кюй «Адай» и «Венгерский танец № 5».

«К поездке в Рим я готовилась усердно. Когда мои друзья звали меня гулять, я не могла себе позволить этого, не могла отдыхать, так как это был серьёзный и ответственный конкурс. Я представляла Казахстан и мне хотелось достойно выступить. В конкурсе участвовали 60 человек. Конкурсанты играли на разных инструментах: на пианино, скрипке, контрабасе, арфе, флейте. Я играла на кобызе. Приехали музыканты из России, Польши, Кипра, Кореи, Казахстана и Италии. Соперники были сильные. Я очень постаралась и сыграла все произведения, которые готовила, и заняла первое место. Эмоции не передать словами, я прыгала от счастья», — поделилась своими впечатлениями Айнура Шукурова.

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