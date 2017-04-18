Знаменитая картина из Молдовы появилась на карте Европы
КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. В интернете размещена карта Европы, где границы стран заполнены фрагментами репродукций картин известных художников, прославивших свои государства и народы.
КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. В интернете размещена карта Европы, где границы стран заполнены фрагментами репродукций картин известных художников, прославивших свои государства и народы.
Италию, например, представляет знаменитая «Джоконда» Леонардо да Винчи, Украину — «Запорожцы» Ильи Репина (правда, Репин — не украинский, а русский художник), а Молдову — не менее знаменитые как в нашей стране, так и во всем бывшем СССР, «Чадыр-Лунгские девушки» Михаила Греку.
Слово об авторе
Михаил Греку (1916−1998) — заслуженный деятель искусств Молдовы, народный художник. Основал молдавский пластический модернизм и содействовал формированию национальной школы живописи.
В 1935 году Грек был удостоен Премии творческой молодежи Румынии, в 1960 — ордена Insigna de Onoare, а в 1966 году — золотой медали ВДНХ СССР за картину «Осенний день». В 1972 году Михаилу Греку присвоено звание заслуженного деятеля искусств МССР, в 1978 году художник удостоен Государственной премии Молдавской ССР, а в 1992 году Греку стал почетным членом Академии наук Молдовы и награжден Орденом Республики.
Картины Михаила Греку находятся в престижных галереях и музеях многих стран. Его работы выставлялись в Китае, Болгарии, Чехии, Японии, Канаде, Хорватии, Румынии, Эстонии, Азербайджане, Латвии и Литве.
Критика современников
На сайте locals.md приводится фрагмент газетной статьи, где, в частности, отмечено, что картина «Чадыр-Лунгские девушки» впервые появилась на выставке в 1960 году и вызвала ожесточенные споры, а ее автор подвергся нападкам критиков.
«Чиновники от культуры, воспитанные на тогдашней идеологии, раскритиковали автора картины и обвинили его в чрезмерном увлечении национальным колоритом.
Реальные прототипы
Мало кто знает, что у персонажей этого полотна есть реальные прототипы. Гагаузские девушки на картине были написаны с жительниц
Елена Кожокарь, например, работала свинаркой колхоза имени Кирова. Его председатель И. Топчу был награжден орденом Ленина и избран депутатом Верховного Совета СССР, а Кожокарь в это же время стала депутатом Верховного Совета МССР.
Свинарка колхоза имени Кирова в
Еще одна героиня картины Любовь Новачлы в те годы работала дояркой в том же колхозе имени Кирова. О третьей героине, Ирине Кондрат, ничего не известно.
Благой соцзаказ
Эти события произошли в конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века, когда небольшое село
В том же 1958 году
Иными словами, соцзаказ был налицо, да и что в этом плохого, если есть о ком и о чем вполне заслуженно писать картины? Любопытно, может ли современная Молдова похвастаться такими поводами для соцзаказов?