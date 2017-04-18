Знаменитая картина из Молдовы появилась на карте Европы

Италию, например, представляет знаменитая «Джоконда» Леонардо да Винчи, Украину — «Запорожцы» Ильи Репина (правда, Репин — не украинский, а русский художник), а Молдову — не менее знаменитые как в нашей стране, так и во всем бывшем СССР, «Чадыр-Лунгские девушки» Михаила Греку.

Слово об авторе

Михаил Греку (1916−1998) — заслуженный деятель искусств Молдовы, народный художник. Основал молдавский пластический модернизм и содействовал формированию национальной школы живописи.

В 1935 году Грек был удостоен Премии творческой молодежи Румынии, в 1960 — ордена Insigna de Onoare, а в 1966 году — золотой медали ВДНХ СССР за картину «Осенний день». В 1972 году Михаилу Греку присвоено звание заслуженного деятеля искусств МССР, в 1978 году художник удостоен Государственной премии Молдавской ССР, а в 1992 году Греку стал почетным членом Академии наук Молдовы и награжден Орденом Республики.

Картины Михаила Греку находятся в престижных галереях и музеях многих стран. Его работы выставлялись в Китае, Болгарии, Чехии, Японии, Канаде, Хорватии, Румынии, Эстонии, Азербайджане, Латвии и Литве.

Критика современников

На сайте locals.md приводится фрагмент газетной статьи, где, в частности, отмечено, что картина «Чадыр-Лунгские девушки» впервые появилась на выставке в 1960 году и вызвала ожесточенные споры, а ее автор подвергся нападкам критиков.

«Чиновники от культуры, воспитанные на тогдашней идеологии, раскритиковали автора картины и обвинили его в чрезмерном увлечении национальным колоритом. Из-за этого картину сняли с экспозиции и на долгие годы упрятали в запасники музея. Хотя, как позднее писали исследователи, эта картина оказала немалое влияние на других художников, которые стали уделять внимание национальным особенностям изображаемых ими героев — молдаван, болгар, гагаузов», — говорится в той статье.

Реальные прототипы

Мало кто знает, что у персонажей этого полотна есть реальные прототипы. Гагаузские девушки на картине были написаны с жительниц Чадыр-Лунги Елены Кожокарь, Ирины Кондрат и Любови Новачлы. Об этом факте писала местная пресса в 1958 году.

Елена Кожокарь, например, работала свинаркой колхоза имени Кирова. Его председатель И. Топчу был награжден орденом Ленина и избран депутатом Верховного Совета СССР, а Кожокарь в это же время стала депутатом Верховного Совета МССР.

Свинарка колхоза имени Кирова в Чадыр-Лунге Елена Кожокарь, одна из девушек с картины, была избрана депутатом Верховного Совета МССР.

Еще одна героиня картины Любовь Новачлы в те годы работала дояркой в том же колхозе имени Кирова. О третьей героине, Ирине Кондрат, ничего не известно.

Благой соцзаказ

Эти события произошли в конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века, когда небольшое село Чадыр-Лунга было в центре внимания не только республики, но и всего Советского Союза, так как в 1958 году советский лидер Никита Хрущев обратился к народу с призывом «догнать и перегнать Америку». Среди передовиков производства Никита Сергеевич упомянул и трудящихся Чадыр-Лунгского района. А вскоре в Москве вышла брошюра «Почин чадыр-лунгцев».

В том же 1958 году Чадыр-Лунга получила статус города, там был построен и сдан в эксплуатацию знаменитый на весь СССР птице-мясокомбинат, а механзавод был преобразован в завод электротермического оборудования. Продукция местной ткацко-ковровой фабрики участвовала в международной выставке в Брюсселе.

Иными словами, соцзаказ был налицо, да и что в этом плохого, если есть о ком и о чем вполне заслуженно писать картины? Любопытно, может ли современная Молдова похвастаться такими поводами для соцзаказов?