Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Меркель передала британским спецслужбам досье на Путина
Стадион в России за 45 млрд руб. не пригоден даже для тренировок
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
"Нас могли бы покрошить": Савченко о событиях 2014 года
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
16Мир встретил Пасху
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
19:54 (мск), источник: Sputnik.md

Знаменитая картина из Молдовы появилась на карте Европы

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. В интернете размещена карта Европы, где границы стран заполнены фрагментами репродукций картин известных художников, прославивших свои государства и народы.

Италию, например, представляет знаменитая «Джоконда» Леонардо да Винчи, Украину — «Запорожцы» Ильи Репина (правда, Репин — не украинский, а русский художник), а Молдову — не менее знаменитые как в нашей стране, так и во всем бывшем СССР, «Чадыр-Лунгские девушки» Михаила Греку.

Слово об авторе

Михаил Греку (1916−1998) — заслуженный деятель искусств Молдовы, народный художник. Основал молдавский пластический модернизм и содействовал формированию национальной школы живописи.

В 1935 году Грек был удостоен Премии творческой молодежи Румынии, в 1960 — ордена Insigna de Onoare, а в 1966 году — золотой медали ВДНХ СССР за картину «Осенний день». В 1972 году Михаилу Греку присвоено звание заслуженного деятеля искусств МССР, в 1978 году художник удостоен Государственной премии Молдавской ССР, а в 1992 году Греку стал почетным членом Академии наук Молдовы и награжден Орденом Республики.

Картины Михаила Греку находятся в престижных галереях и музеях многих стран. Его работы выставлялись в Китае, Болгарии, Чехии, Японии, Канаде, Хорватии, Румынии, Эстонии, Азербайджане, Латвии и Литве.

Критика современников

На сайте locals.md приводится фрагмент газетной статьи, где, в частности, отмечено, что картина «Чадыр-Лунгские девушки» впервые появилась на выставке в 1960 году и вызвала ожесточенные споры, а ее автор подвергся нападкам критиков.

«Чиновники от культуры, воспитанные на тогдашней идеологии, раскритиковали автора картины и обвинили его в чрезмерном увлечении национальным колоритом. Из-за этого картину сняли с экспозиции и на долгие годы упрятали в запасники музея. Хотя, как позднее писали исследователи, эта картина оказала немалое влияние на других художников, которые стали уделять внимание национальным особенностям изображаемых ими героев — молдаван, болгар, гагаузов», — говорится в той статье.

Реальные прототипы

Мало кто знает, что у персонажей этого полотна есть реальные прототипы. Гагаузские девушки на картине были написаны с жительниц Чадыр-Лунги Елены Кожокарь, Ирины Кондрат и Любови Новачлы. Об этом факте писала местная пресса в 1958 году.

Елена Кожокарь, например, работала свинаркой колхоза имени Кирова. Его председатель И. Топчу был награжден орденом Ленина и избран депутатом Верховного Совета СССР, а Кожокарь в это же время стала депутатом Верховного Совета МССР.

Свинарка колхоза имени Кирова в Чадыр-Лунге Елена Кожокарь, одна из девушек с картины, была избрана депутатом Верховного Совета МССР.

Еще одна героиня картины Любовь Новачлы в те годы работала дояркой в том же колхозе имени Кирова. О третьей героине, Ирине Кондрат, ничего не известно.

Благой соцзаказ

Эти события произошли в конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века, когда небольшое село Чадыр-Лунга было в центре внимания не только республики, но и всего Советского Союза, так как в 1958 году советский лидер Никита Хрущев обратился к народу с призывом «догнать и перегнать Америку». Среди передовиков производства Никита Сергеевич упомянул и трудящихся Чадыр-Лунгского района. А вскоре в Москве вышла брошюра «Почин чадыр-лунгцев».

В том же 1958 году Чадыр-Лунга получила статус города, там был построен и сдан в эксплуатацию знаменитый на весь СССР птице-мясокомбинат, а механзавод был преобразован в завод электротермического оборудования. Продукция местной ткацко-ковровой фабрики участвовала в международной выставке в Брюсселе.

Иными словами, соцзаказ был налицо, да и что в этом плохого, если есть о ком и о чем вполне заслуженно писать картины? Любопытно, может ли современная Молдова похвастаться такими поводами для соцзаказов?

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Приднестровье объявили запрет на ловлю рыбы
Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Петербурге
Сбербанк РФ лишили прав на торговую марку «Сбербанк» на Украине
Путин сравнил выдающих микрозаймы со старухой-процентщицей
РФ и Турция договорились как можно скорее снять взаимные санкции
В Минтруде допустили переход на электронные трудовые книжки
Отец экс-полковника МВД Захарченко арестован за растрату
При падении полицейского вертолета в Турции погибли 12 человек
Спорт
«Лестер» — «Атлетико», «Реал» — «Бавария»: превью Лиги чемпионов Сегодня вечером будут сыграны два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Рассказываем последние новости о командах
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь