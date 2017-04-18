МЧС сообщает о сложной паводковой ситуации уже в двух районах Башкирии

Сельчане уже несколько дней передвигаются на лодках. Рядом река Ашкадар, но дома подтопили талые воды. Оставлять свое жилье местные бояться. Но и оставаться в нем невозможно. Обращаться в пункты временного пребывания жители подтопленных территорий не спешат. Предпочитают переехать к родственникам или остаться дома. В первую очередь потому, что пока половодье не представляет опасность. На случай форс-мажорной ситуации МЧС готово запустить беспилотники.

Инженеры ежедневно мониторят поведение рек с воздуха. Ледоход прошел уже на всех водоемах республики. Вовремя проведенные взрывные работы исключили заторы. В режиме накопления сейчас работают крупные гидротехнические сооружения. На Юмагузинском водохранилище начался сброс. Уровень воды сейчас превышен на пяти водных объектах региона.