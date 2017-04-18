Впервые за 400 лет к Земле приблизится крупный астероид

Хотя угрозы столкновения нет, он пролетит очень близко для астероида такого размера (650 м) — на расстоянии 1,8 млн км от Земли. На такой дистанции по несколько раз в неделю мимо Земли проносятся более мелкие астероиды, однако такой крупный пролетит столь близко впервые за долгое время.

В прошлый раз 2014 JO25 приближался к Земле 400 лет назад, а в следующий появится только после 2600 года, пишет gazeta.ru.

В NASA отмечают, что астероид можно будет увидеть даже с помощью обычного оптического телескопа. Для тех, у кого телескопа нет, будет организована трансляция с помощью проекта Virtual Telescope Project. Она начнется в 22.30 млд (7.30pm UTC).