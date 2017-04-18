Грузовой корабль Cygnus успешно отделился от ракеты-носителя Atlas V

Старт ракеты-носителя с грузовым кораблем был дан с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 11.11 по времени Восточного побереюья США (18.11 мск). Грузовик Cygnus принадлежит компании Orbital ATK, которая выполняет грузовые полеты к МКС по контракту с НАСА. Седьмая грузовая миссия Cygnus к МКС носит имя американского астронавта Джона Гленна, скончавшегося в конце прошлого года.