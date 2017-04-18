Грузовой корабль Cygnus успешно отделился от ракеты-носителя Atlas V
ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Грузовой космический корабль Cygnus компании Orbital ATK успешно отделился от
ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Грузовой космический корабль Cygnus компании Orbital ATK успешно отделился от
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«Получаемая телеметрия свидетельствует, что Atlas V вывела Cygnus на верную орбиту», — сообщил ведущий трансляции. Успешный запуск также подтвердила компания United Launch Alliance, которой принадлежит
Стыковка грузовика с МКС запланирована на 13.05 мск в субботу 22 апреля.
Корабль доставит на орбиту около 3,8 тонн груза: продукты, одежду, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. Корабль будет находиться на орбите около трех месяцев.