Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
СМИ: если Трамп убьет хоть одного русского, Путин сожжет весь мир
Сбербанк запустил новую услугу по всей России
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
"Нас могли бы покрошить": Савченко о событиях 2014 года
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
16Мир встретил Пасху
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
19:47 (мск), источник: Индикатор

С гриппом будут бороться с помощью слизи лягушек

Группа ученых из Индии и США заявила о том, что слизь, образующаяся на коже одного из живущих в Индии видов лягушек, может защищать от вируса Н1.

Об этом исследователи рассказали в журнале Immunity.

По мнению авторов работы, пептиды, которые содержатся в слизи и защищают лягушку от инфекций, могут оказаться полезными в ситуациях, когда медикаменты недоступны или имеющиеся лекарства не могут защитить от мутировавшего вируса.

Многие пептиды, способные подавлять активность бактерий, опасны и для клеток млекопитающих, так как оставляют отверстия в клеточной мембране. Однако биологи доказали, что как минимум один из обнаруженных пептидов, урумин, безопасен. Его ученые нашли в секрете вида Hydrophylax bahuvistara.

Проверяя действенность пептида, ученые наблюдали, как он защищает мышей, которым ввели смертельную дозу вируса гриппа. Теперь авторы исследования пытаются найти способ сделать антимикробные пептиды устойчивыми к разрушению ферментами человека, что позволит превратить их в лекарственное средство. Другой задачей является поиск пептидов, эффективных в борьбе с другими вирусами, например, лихорадкой денге и вирусом Зика.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Подгузники помогли ученым изучить свойства мозга
Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Петербурге
Сбербанк РФ лишили прав на торговую марку «Сбербанк» на Украине
Путин сравнил выдающих микрозаймы со старухой-процентщицей
РФ и Турция договорились как можно скорее снять взаимные санкции
В Минтруде допустили переход на электронные трудовые книжки
Отец экс-полковника МВД Захарченко арестован за растрату
При падении полицейского вертолета в Турции погибли 12 человек
Спорт
«Лестер» — «Атлетико», «Реал» — «Бавария»: превью Лиги чемпионов Сегодня вечером будут сыграны два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Рассказываем последние новости о командах
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь