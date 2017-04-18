С гриппом будут бороться с помощью слизи лягушек

Об этом исследователи рассказали в журнале Immunity.

По мнению авторов работы, пептиды, которые содержатся в слизи и защищают лягушку от инфекций, могут оказаться полезными в ситуациях, когда медикаменты недоступны или имеющиеся лекарства не могут защитить от мутировавшего вируса.

Многие пептиды, способные подавлять активность бактерий, опасны и для клеток млекопитающих, так как оставляют отверстия в клеточной мембране. Однако биологи доказали, что как минимум один из обнаруженных пептидов, урумин, безопасен. Его ученые нашли в секрете вида Hydrophylax bahuvistara.

Проверяя действенность пептида, ученые наблюдали, как он защищает мышей, которым ввели смертельную дозу вируса гриппа. Теперь авторы исследования пытаются найти способ сделать антимикробные пептиды устойчивыми к разрушению ферментами человека, что позволит превратить их в лекарственное средство. Другой задачей является поиск пептидов, эффективных в борьбе с другими вирусами, например, лихорадкой денге и вирусом Зика.