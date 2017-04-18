Перелив на Сергеевском водохранилище побил рекорд 30-летней давности
АСТАНА, 19 апр — Sputnik. В
АСТАНА, 19 апр — Sputnik. В
«На сегодняшний день Сергеевское водохранилище у нас переполнено на 64%. Емкость водохранилища — 693 миллиона кубометров воды, то есть сегодня 1 миллиард 136 миллионов кубометров. Перелив на сегодняшнее утро составил 3 метра 30 сантиметров. В прошлом году максимально было 2 метра, когда был массовый потоп», — отметил Аксакалов.
К слову, по данным специалистов, в период наибольшего зафиксированного в
«Вода двигается в сторону Петропавловска и будет в городе через
Он подчеркнул, что предпринимаются все меры для того, чтобы обезопасить людей — эвакуировать и не допустить ущерба.
«Все меры, чтобы минимизировать потери мы предпринимаем», — заключил Кумар Аксакалов.
Между тем, департамент по ЧС региона во вторник вечером распространил сообщение о том, что произошло повышение уровня воды на реке Ишим (Есиль).
«Существует угроза затопления населенных пунктов», — констатировали в ДЧС.