Перелив на Сергеевском водохранилище побил рекорд 30-летней давности

«На сегодняшний день Сергеевское водохранилище у нас переполнено на 64%. Емкость водохранилища — 693 миллиона кубометров воды, то есть сегодня 1 миллиард 136 миллионов кубометров. Перелив на сегодняшнее утро составил 3 метра 30 сантиметров. В прошлом году максимально было 2 метра, когда был массовый потоп», — отметил Аксакалов.

К слову, по данным специалистов, в период наибольшего зафиксированного в Северо-Казахстанской области паводка 1986 года наблюдался максимальный перелив над гребнем 2 метра 80 сантиметров.

«Вода двигается в сторону Петропавловска и будет в городе через два-три дня. Под угрозой затопления 11 населенных пунктов, расположенных в пойме реки Ишим, дачные поселки Петропавловска», — проинформировал глава региона.

Он подчеркнул, что предпринимаются все меры для того, чтобы обезопасить людей — эвакуировать и не допустить ущерба.

«Все меры, чтобы минимизировать потери мы предпринимаем», — заключил Кумар Аксакалов.

Между тем, департамент по ЧС региона во вторник вечером распространил сообщение о том, что произошло повышение уровня воды на реке Ишим (Есиль).

«Существует угроза затопления населенных пунктов», — констатировали в ДЧС.