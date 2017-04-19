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00:37 (мск), источник: РИА Новости

В Канаде бобер увел с пастбища 150 коров

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На юге Канады речной бобр увел с пастбища 150 коров, передает CBC.

Видео инцидента опубликовала в Facebook хозяйка стада Адриенна Айви.

По ее словам, зверь забрел на ферму в поисках хатки. Его появление вызвало необычную реакцию у молодых телок, пасущихся на территории хозяйства. 150 коров пошли вслед за грызуном и покинули ранчо.

Вскоре владельцы фермы обнаружили пропажу и вернули скот обратно. Айви рассказала журналистам, что нетелившиеся коровы, как правило, очень любопытны, и именно поэтому визит бобра обернулся для них «массовым исходом».

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