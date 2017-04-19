«Мы пошутили!». Как показывали Россию и русских в «Симпсонах»
19 апреля 1987 года на американском ТВ впервые показали мультфильм про Симпсонов.
19 апреля 1987 года на американском ТВ впервые показали мультфильм про Симпсонов.
19 апреля 1987 года в «Шоу Трейси Ульман» была продемонстрирована мультипликационная
Персонажи публике понравились, и в декабре 1989 года по американскому ТВ началась демонстрация первого сезона мультсериала «Симпсоны».
За почти 30 лет, которые идет сериал, он установил множество рекордов, получил десятки престижных наград и превратился в отдельное социокультурное явление.
Некогда считавшийся чуть ли не самым скандальным проектом, сериал «Симпсоны» давно уступил «пальму первенства» более жестким «собратьям», таким, как «Южный Парк».
«Симпсоны» демонстрируются более чем в 100 странах мира, и разговоры об окончании сериала пока остаются только разговорами — зрители не дают создателям расстаться с семьей Гомера Симпсона. На сегодня сериал продлен до 30-го сезона, после которого, возможно, точка
«Симпсоны» — это, в первую очередь, сериал об американской жизни и американских стереотипах, однако среди его героев нередко появлялись и иностранцы, в том числе россияне.
Создатели сериала вводили в сюжет как реальных россиян, так и выдуманных. Иногда это происходило в качестве реакции на мировые события, а иногда такой ход был исключительно плодом фантазии сценаристов.
Вот восемь самых запоминающихся упоминаний о России и русских в «Симпсонах».
1.
В марте 1998 года на экраны вышла 19-я серия 9-го сезона «Симпсонов» под названием «Симпсон на флоте».
Гомер, поступив на службу в ВМС США, оказывается на борту американской подводной лодки, которую ошибочно приводит в воды России.
В ООН представитель России заявляет: «Советский Союз отпустит Ваше судно».
«Советский Союз? Я думал, вы развалились» — удивленно отвечает американский дипломат.
«Мы пошутили!» — восклицает представитель России, после чего табличка «Russia» меняется на «Soviet Union», парад игрушек в Москве превращается в парад танков, Берлинская стена вновь занимает свое место, а в Мавзолее Ленин разбивает стекло и выходит со словами «Долой капитализм!».
2. Русский квартал в Спрингфилде
В 1998 году «русская тема» оказалась очень близка создателям «Симпсонов». В мае состоялась премьера 24-й серии 9-го сезона под названием «Потерялась наша Лиза».
Лиза Симпсон, заблудившись в родном городе, случайно попала в русский квартал, где пережила немало потрясений.
Сначала ее напугал игравший в шахматы русский в косоворотке, который крича и отчаянно жестикулируя пытался показать ей дорогу. Затем ей предложили купить щуку, а после Лизе встретился
3. «Жирнов» — «талисман» Олимпиады в Сочи
В феврале 2010 года вышла 12-я серия 21-го сезона получившая название «Мальчик соответствует керлингу». Серия была посвящена Олимпиаде в Ванкувере, но создатели не обошли и тему Игр-2014 в Сочи.
По сюжету, Лиза Симпсон настолько увлекается коллекционированием значков, что отдает за них свои бусы. Барт, решив помочь сестре и вернуть бусы, вырезает из водительских прав Гомера часть его лица со щетиной, пририсовывает к ней глазки, и выдает это за значок с первым талисманом зимних Олимпийских игр в Сочи. По словам Барта, талисман зовут «Жирнов», и он олицетворяет «Дух русской лени и алкоголизма». В обмен на этот «раритет» Барт возвращает Лизе бусы.
4. Футболист Антон Лубченко
В январе 2000 года в эфир вышла 11-я серия 11-го сезона под названием «Неверующий».
Лучший нападающий команды Спрингфилдского университета Антон Лубченко получает травму
Барт соглашается, но во время игры нога Лубченко отрывается и… помогает Спрингфилду выиграть матч. Ногу футболисту пришивает доктор Хибберт.
В самом мультфильме не утверждения, что Лубченко — русский, но судя по его внешнему виду и поведению, есть все основания считать его таковым.
5. Хоккеист Козлов
В 5-й серии 14-го сезона «Жизнь наизнанку», которая вышла в эфир в декабре 2002 года, проблемы у семьи Симпсонов возникают из русского хоккеиста Козлова, который играет в составе команды «Изотопы» (Спрингфилд).
Во время матча Лиза дает подсказку Козлову, благодаря которой «Изотопы» побеждают. Русский хоккеист в знак благодарности дарит девочке свою клюшку. Однако в ней оказываются термиты — «злые русские жуки домоеды» — которые разрушают жилище Симпсонов.
Интересно, что в НХЛ выступало два русских хоккеиста Козловы — Вячеслав и Виктор — и болельщики до сих пор спорят, кого из них подразумевали создатели сериала.
6. Михаил Горбачев
В январе 1996 года вышла в эфир 13-я серия 7-го сезона, которую назвали «Два плохих соседа».
По соседству с Симпсонами в Спрингфилде поселяются бывший президент США Джордж
В это время в гости к Бушу приезжает Михаил Горбачев, что становится поводом для новых претензий Гомера: «Что, привел коммуняку, чтоб помог тебе в грязной войне, да?!».
В итоге Буш извиняется и уезжает, продав дом другому
7. «Ужасный» Владимир Путин
В октябре 2015 года вышел 5-й эпизод 27-го сезона «Симпсонов». Это был 26-й «Домик ужасов на дереве» — сборник
В третье истории под названием «Славные телепаты» Барт, Лиза, Милхаус и Мэгги под воздействием ядерных отходов обретают суперспособности. Мэгги использует свои способности в мирных целях — в частности, дарит одежду Владимиру Путину, который проезжает на коне с голым торсом.
Спустя год, в октябре 2016 года Путин снова появился в «Симпсонах», правда, не в самой серии, а в рекламном тизере к «Домику ужасов на дереве 27».
На избирательном участке некий мужчина агитирует Гомера голосовать за Дональда Трампа, но тот, заподозрив неладное, сдирает с агитатора маску, под которой оказывается Путин. Однако избирательную комиссию это не удивляет — оказывается, что Путин есть в списке избирателей, а вот Гомера нет. Проголосовав, голый по пояс Путин уезжает на коне, обещая, что Трамп победит.
8. «Борис Ельцин» — высшая степень опьянения
Первый президент России в «Симпсонах» удостоился весьма специфического упоминания. В 10-й серии 8-го сезона «Спрингфилдские материалы», которая вышла на экраны в январе 1997 года, показали даже не самого Ельцина, а только его имя и фамилию.
Гомер, отправившийся в бар у Мо, перед уходом проходит проверку на алкотестере бармена.
У Симпсона обнаруживается высшая степень алкогольного опьянения, которая называется … «Борис Ельцин».