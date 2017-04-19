Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Резкий рост тарифов ЖКХ отменили в Новосибирске после протестов
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
"Нас могли бы покрошить": Савченко о событиях 2014 года
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Полюс холода
14«Дарю тебе звезду»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10:13 (мск), источник: Аргументы и факты

«Мы пошутили!». Как показывали Россию и русских в «Симпсонах»

19 апреля 1987 года на американском ТВ впервые показали мультфильм про Симпсонов.

19 апреля 1987 года в «Шоу Трейси Ульман» была продемонстрирована мультипликационная мини-серия «Good night», в которой зрители впервые познакомились с семейством Симпсонов.

Персонажи публике понравились, и в декабре 1989 года по американскому ТВ началась демонстрация первого сезона мультсериала «Симпсоны».

За почти 30 лет, которые идет сериал, он установил множество рекордов, получил десятки престижных наград и превратился в отдельное социокультурное явление.

Читайте также
«Симпсоны» покажут часовой эпизод в 2017 году

Некогда считавшийся чуть ли не самым скандальным проектом, сериал «Симпсоны» давно уступил «пальму первенства» более жестким «собратьям», таким, как «Южный Парк».

«Симпсоны» демонстрируются более чем в 100 странах мира, и разговоры об окончании сериала пока остаются только разговорами — зрители не дают создателям расстаться с семьей Гомера Симпсона. На сегодня сериал продлен до 30-го сезона, после которого, возможно, точка все-таки будет поставлена. А, возможно, и нет.

«Симпсоны» — это, в первую очередь, сериал об американской жизни и американских стереотипах, однако среди его героев нередко появлялись и иностранцы, в том числе россияне.

Создатели сериала вводили в сюжет как реальных россиян, так и выдуманных. Иногда это происходило в качестве реакции на мировые события, а иногда такой ход был исключительно плодом фантазии сценаристов.

Вот восемь самых запоминающихся упоминаний о России и русских в «Симпсонах».

1. Ленин-зомби и «реанимация СССР»

В марте 1998 года на экраны вышла 19-я серия 9-го сезона «Симпсонов» под названием «Симпсон на флоте».

Гомер, поступив на службу в ВМС США, оказывается на борту американской подводной лодки, которую ошибочно приводит в воды России.

В ООН представитель России заявляет: «Советский Союз отпустит Ваше судно».

«Советский Союз? Я думал, вы развалились» — удивленно отвечает американский дипломат.

«Мы пошутили!» — восклицает представитель России, после чего табличка «Russia» меняется на «Soviet Union», парад игрушек в Москве превращается в парад танков, Берлинская стена вновь занимает свое место, а в Мавзолее Ленин разбивает стекло и выходит со словами «Долой капитализм!».

2. Русский квартал в Спрингфилде

В 1998 году «русская тема» оказалась очень близка создателям «Симпсонов». В мае состоялась премьера 24-й серии 9-го сезона под названием «Потерялась наша Лиза».

Лиза Симпсон, заблудившись в родном городе, случайно попала в русский квартал, где пережила немало потрясений.

Сначала ее напугал игравший в шахматы русский в косоворотке, который крича и отчаянно жестикулируя пытался показать ей дорогу. Затем ей предложили купить щуку, а после Лизе встретился торговец-медведь. Хорошо, что удалось позвонить домой из телефонной будки с церковным куполом!

3. «Жирнов» — «талисман» Олимпиады в Сочи

В феврале 2010 года вышла 12-я серия 21-го сезона получившая название «Мальчик соответствует керлингу». Серия была посвящена Олимпиаде в Ванкувере, но создатели не обошли и тему Игр-2014 в Сочи.

По сюжету, Лиза Симпсон настолько увлекается коллекционированием значков, что отдает за них свои бусы. Барт, решив помочь сестре и вернуть бусы, вырезает из водительских прав Гомера часть его лица со щетиной, пририсовывает к ней глазки, и выдает это за значок с первым талисманом зимних Олимпийских игр в Сочи. По словам Барта, талисман зовут «Жирнов», и он олицетворяет «Дух русской лени и алкоголизма». В обмен на этот «раритет» Барт возвращает Лизе бусы.

4. Футболист Антон Лубченко

В январе 2000 года в эфир вышла 11-я серия 11-го сезона под названием «Неверующий».

Лучший нападающий команды Спрингфилдского университета Антон Лубченко получает травму из-за Гомера Симпсона. Глава мафии Жирный Тони требует, чтобы игрока вылечил Барт, объявивший себя целителем — в случае отказа он грозит расправиться с Гомером.

Барт соглашается, но во время игры нога Лубченко отрывается и… помогает Спрингфилду выиграть матч. Ногу футболисту пришивает доктор Хибберт.

В самом мультфильме не утверждения, что Лубченко — русский, но судя по его внешнему виду и поведению, есть все основания считать его таковым.

5. Хоккеист Козлов

В 5-й серии 14-го сезона «Жизнь наизнанку», которая вышла в эфир в декабре 2002 года, проблемы у семьи Симпсонов возникают из русского хоккеиста Козлова, который играет в составе команды «Изотопы» (Спрингфилд).

Во время матча Лиза дает подсказку Козлову, благодаря которой «Изотопы» побеждают. Русский хоккеист в знак благодарности дарит девочке свою клюшку. Однако в ней оказываются термиты — «злые русские жуки домоеды» — которые разрушают жилище Симпсонов.

Интересно, что в НХЛ выступало два русских хоккеиста Козловы — Вячеслав и Виктор — и болельщики до сих пор спорят, кого из них подразумевали создатели сериала.

6. Михаил Горбачев

В январе 1996 года вышла в эфир 13-я серия 7-го сезона, которую назвали «Два плохих соседа».

По соседству с Симпсонами в Спрингфилде поселяются бывший президент США Джордж Буш-старший и его жена Барбара. Раздраженный хулиганскими выходками Барта, Буш отшлепывает его, что приводит Гомера в ярость. Противостояние Буша и Гомера заканчивается дракой.

В это время в гости к Бушу приезжает Михаил Горбачев, что становится поводом для новых претензий Гомера: «Что, привел коммуняку, чтоб помог тебе в грязной войне, да?!».

В итоге Буш извиняется и уезжает, продав дом другому экс-президенту Джеральду Форду, с которым Гомер мирно пьет пиво за просмотром футбольного матча.

7. «Ужасный» Владимир Путин

В октябре 2015 года вышел 5-й эпизод 27-го сезона «Симпсонов». Это был 26-й «Домик ужасов на дереве» — сборник мини-историй, которые создатели проекта выпускают к Хеллоуину.

В третье истории под названием «Славные телепаты» Барт, Лиза, Милхаус и Мэгги под воздействием ядерных отходов обретают суперспособности. Мэгги использует свои способности в мирных целях — в частности, дарит одежду Владимиру Путину, который проезжает на коне с голым торсом.

Спустя год, в октябре 2016 года Путин снова появился в «Симпсонах», правда, не в самой серии, а в рекламном тизере к «Домику ужасов на дереве 27».

На избирательном участке некий мужчина агитирует Гомера голосовать за Дональда Трампа, но тот, заподозрив неладное, сдирает с агитатора маску, под которой оказывается Путин. Однако избирательную комиссию это не удивляет — оказывается, что Путин есть в списке избирателей, а вот Гомера нет. Проголосовав, голый по пояс Путин уезжает на коне, обещая, что Трамп победит.

8. «Борис Ельцин» — высшая степень опьянения

Первый президент России в «Симпсонах» удостоился весьма специфического упоминания. В 10-й серии 8-го сезона «Спрингфилдские материалы», которая вышла на экраны в январе 1997 года, показали даже не самого Ельцина, а только его имя и фамилию.

Гомер, отправившийся в бар у Мо, перед уходом проходит проверку на алкотестере бармена.

У Симпсона обнаруживается высшая степень алкогольного опьянения, которая называется … «Борис Ельцин».

Комментарии
1
Иван Петров
И они ещё лицемерно возмущались шарли?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Автомобильные знаки, за отсутствие которых могут оштрафовать
Спасены три члена экипажа затонувшего в Черном море сухогруза
СМИ: боевики ИГ применили иприт против военных США в Ираке
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
Обвиняемый в США в кибермошенничестве россиянин признал вину
Российский боксер оспорил дисквалификацию за допинг
Выборы мэра Омска провалились из-за отсутствия кандидатов
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Lexus обновил свой самый смелый кроссовер Дизайн маленького кроссовера Lexus NX в момент появления казался настолько смелым, что не возникало и мысли, что он устареет
Hi-Tech
Создана уникальная материя с отрицательной массой Физики создали аномальное вещество, которое частично «переворачивает» известные законы науки
Кино
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты У звезды «Обитаемого острова» нет проблем с психическим здоровьем, настаивает мать актера Людмила
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
В 2017 году в Москве отреставрируют 14 станций метро
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь