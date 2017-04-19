«Мы пошутили!». Как показывали Россию и русских в «Симпсонах»

19 апреля 1987 года в «Шоу Трейси Ульман» была продемонстрирована мультипликационная мини-серия «Good night», в которой зрители впервые познакомились с семейством Симпсонов. Персонажи публике понравились, и в декабре 1989 года по американскому ТВ началась демонстрация первого сезона мультсериала «Симпсоны». За почти 30 лет, которые идет сериал, он установил множество рекордов, получил десятки престижных наград и превратился в отдельное социокультурное явление.

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Некогда считавшийся чуть ли не самым скандальным проектом, сериал «Симпсоны» давно уступил «пальму первенства» более жестким «собратьям», таким, как «Южный Парк». «Симпсоны» демонстрируются более чем в 100 странах мира, и разговоры об окончании сериала пока остаются только разговорами — зрители не дают создателям расстаться с семьей Гомера Симпсона. На сегодня сериал продлен до 30-го сезона, после которого, возможно, точка все-таки будет поставлена. А, возможно, и нет. «Симпсоны» — это, в первую очередь, сериал об американской жизни и американских стереотипах, однако среди его героев нередко появлялись и иностранцы, в том числе россияне. Создатели сериала вводили в сюжет как реальных россиян, так и выдуманных. Иногда это происходило в качестве реакции на мировые события, а иногда такой ход был исключительно плодом фантазии сценаристов. Вот восемь самых запоминающихся упоминаний о России и русских в «Симпсонах». 1. Ленин-зомби и «реанимация СССР» В марте 1998 года на экраны вышла 19-я серия 9-го сезона «Симпсонов» под названием «Симпсон на флоте». Гомер, поступив на службу в ВМС США, оказывается на борту американской подводной лодки, которую ошибочно приводит в воды России. В ООН представитель России заявляет: «Советский Союз отпустит Ваше судно». «Советский Союз? Я думал, вы развалились» — удивленно отвечает американский дипломат. «Мы пошутили!» — восклицает представитель России, после чего табличка «Russia» меняется на «Soviet Union», парад игрушек в Москве превращается в парад танков, Берлинская стена вновь занимает свое место, а в Мавзолее Ленин разбивает стекло и выходит со словами «Долой капитализм!».

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2. Русский квартал в Спрингфилде В 1998 году «русская тема» оказалась очень близка создателям «Симпсонов». В мае состоялась премьера 24-й серии 9-го сезона под названием «Потерялась наша Лиза». Лиза Симпсон, заблудившись в родном городе, случайно попала в русский квартал, где пережила немало потрясений. Сначала ее напугал игравший в шахматы русский в косоворотке, который крича и отчаянно жестикулируя пытался показать ей дорогу. Затем ей предложили купить щуку, а после Лизе встретился торговец-медведь. Хорошо, что удалось позвонить домой из телефонной будки с церковным куполом!

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3. «Жирнов» — «талисман» Олимпиады в Сочи В феврале 2010 года вышла 12-я серия 21-го сезона получившая название «Мальчик соответствует керлингу». Серия была посвящена Олимпиаде в Ванкувере, но создатели не обошли и тему Игр-2014 в Сочи. По сюжету, Лиза Симпсон настолько увлекается коллекционированием значков, что отдает за них свои бусы. Барт, решив помочь сестре и вернуть бусы, вырезает из водительских прав Гомера часть его лица со щетиной, пририсовывает к ней глазки, и выдает это за значок с первым талисманом зимних Олимпийских игр в Сочи. По словам Барта, талисман зовут «Жирнов», и он олицетворяет «Дух русской лени и алкоголизма». В обмен на этот «раритет» Барт возвращает Лизе бусы.

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4. Футболист Антон Лубченко В январе 2000 года в эфир вышла 11-я серия 11-го сезона под названием «Неверующий». Лучший нападающий команды Спрингфилдского университета Антон Лубченко получает травму из-за Гомера Симпсона. Глава мафии Жирный Тони требует, чтобы игрока вылечил Барт, объявивший себя целителем — в случае отказа он грозит расправиться с Гомером. Барт соглашается, но во время игры нога Лубченко отрывается и… помогает Спрингфилду выиграть матч. Ногу футболисту пришивает доктор Хибберт. В самом мультфильме не утверждения, что Лубченко — русский, но судя по его внешнему виду и поведению, есть все основания считать его таковым.

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5. Хоккеист Козлов В 5-й серии 14-го сезона «Жизнь наизнанку», которая вышла в эфир в декабре 2002 года, проблемы у семьи Симпсонов возникают из русского хоккеиста Козлова, который играет в составе команды «Изотопы» (Спрингфилд). Во время матча Лиза дает подсказку Козлову, благодаря которой «Изотопы» побеждают. Русский хоккеист в знак благодарности дарит девочке свою клюшку. Однако в ней оказываются термиты — «злые русские жуки домоеды» — которые разрушают жилище Симпсонов. Интересно, что в НХЛ выступало два русских хоккеиста Козловы — Вячеслав и Виктор — и болельщики до сих пор спорят, кого из них подразумевали создатели сериала.

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6. Михаил Горбачев В январе 1996 года вышла в эфир 13-я серия 7-го сезона, которую назвали «Два плохих соседа». По соседству с Симпсонами в Спрингфилде поселяются бывший президент США Джордж Буш-старший и его жена Барбара. Раздраженный хулиганскими выходками Барта, Буш отшлепывает его, что приводит Гомера в ярость. Противостояние Буша и Гомера заканчивается дракой. В это время в гости к Бушу приезжает Михаил Горбачев, что становится поводом для новых претензий Гомера: «Что, привел коммуняку, чтоб помог тебе в грязной войне, да?!». В итоге Буш извиняется и уезжает, продав дом другому экс-президенту Джеральду Форду, с которым Гомер мирно пьет пиво за просмотром футбольного матча.

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7. «Ужасный» Владимир Путин В октябре 2015 года вышел 5-й эпизод 27-го сезона «Симпсонов». Это был 26-й «Домик ужасов на дереве» — сборник мини-историй, которые создатели проекта выпускают к Хеллоуину. В третье истории под названием «Славные телепаты» Барт, Лиза, Милхаус и Мэгги под воздействием ядерных отходов обретают суперспособности. Мэгги использует свои способности в мирных целях — в частности, дарит одежду Владимиру Путину, который проезжает на коне с голым торсом. Спустя год, в октябре 2016 года Путин снова появился в «Симпсонах», правда, не в самой серии, а в рекламном тизере к «Домику ужасов на дереве 27». На избирательном участке некий мужчина агитирует Гомера голосовать за Дональда Трампа, но тот, заподозрив неладное, сдирает с агитатора маску, под которой оказывается Путин. Однако избирательную комиссию это не удивляет — оказывается, что Путин есть в списке избирателей, а вот Гомера нет. Проголосовав, голый по пояс Путин уезжает на коне, обещая, что Трамп победит.

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8. «Борис Ельцин» — высшая степень опьянения Первый президент России в «Симпсонах» удостоился весьма специфического упоминания. В 10-й серии 8-го сезона «Спрингфилдские материалы», которая вышла на экраны в январе 1997 года, показали даже не самого Ельцина, а только его имя и фамилию. Гомер, отправившийся в бар у Мо, перед уходом проходит проверку на алкотестере бармена. У Симпсона обнаруживается высшая степень алкогольного опьянения, которая называется … «Борис Ельцин».