На Титане нашли пузырящиеся моря

Образование пузырей в метан-этановых морях луны происходит, как полагают ученые, из-за попадания в них азота.

Связано это с интенсивным высвобождением азота, растворенного в жидких метане и этане, происходящем при небольших изменениях температуры и давления атмосферы.

Выводы ученых подтверждают наблюдения, проведенные при помощи научного инструмента RADAR (Radio Detection and Ranging) станции Cassini. Ранее ученые пришли к аналогичным выводам, смоделировав в лабораторных условиях формирование пузырей на Титане.

Титан в полтора раза больше Луны в диаметре и почти вдвое по массе. В атмосфере спутника Сатурна, как и Земли, преобладает азот. В газовой оболочке Титана на него приходится до 95 процентов объема.