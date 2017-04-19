Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Координатор «Евровидения»: «Украина попалась в ловушку»
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Гиперзвуковой российский «Циркон» резко ослабит флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
16Мир встретил Пасху
02:51 (мск), источник: Lenta.Ru

На Титане нашли пузырящиеся моря

Планетологи из Франции и Мексики показали, что на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна, находятся пузырящиеся моря. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Источник: AP 2017

Образование пузырей в метан-этановых морях луны происходит, как полагают ученые, из-за попадания в них азота.

Читайте также
NASA показало фото трещины в одном из крупнейших ледников Гренландии

Связано это с интенсивным высвобождением азота, растворенного в жидких метане и этане, происходящем при небольших изменениях температуры и давления атмосферы.

Выводы ученых подтверждают наблюдения, проведенные при помощи научного инструмента RADAR (Radio Detection and Ranging) станции Cassini. Ранее ученые пришли к аналогичным выводам, смоделировав в лабораторных условиях формирование пузырей на Титане.

Титан в полтора раза больше Луны в диаметре и почти вдвое по массе. В атмосфере спутника Сатурна, как и Земли, преобладает азот. В газовой оболочке Титана на него приходится до 95 процентов объема.

Небесное тело, не считая Земли, является единственным объектом в Солнечной системе, на поверхности которого присутствует жидкость

В настоящее время исследования Сатурна и его спутников осуществляются автоматической станцией Cassini. Миссия должна завершиться 15 сентября 2017 года, последний ближайший пролет мимо Титана произойдет 22 апреля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Депутат из России купил звезды и землю на Марсе
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
Сбербанк РФ лишили прав на торговую марку «Сбербанк» на Украине
Постпред США при ООН предрекла конфликты в КНДР, Иране и на Кубе
В Ираке ликвидирован «главный снайпер» ИГ
Ле Пен заявила, что не хочет жить в Елисейском дворце
«Реал» обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
МО будет публиковать данные о поисках погибших при защите страны
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Новая электрическая Audi: 500 «лошадей» и запас хода 500 км Китай – мировой лидер в сфере электромобилей, тут насчитывается около 150 тысяч зарядных станций и их число постоянно растёт
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Садовое кольцо сузят ради удобства пешеходов
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь