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01:47 (мск), источник: РИА Новости

Экс-президент США Джордж Буш-старший госпитализирован

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-старший госпитализирован, сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на пресс-секретаря Буша.

Источник: AP 2017

«Бывший президент (США — ред.) Джордж Буш госпитализирован, но «чувствует себя нормально», — говорится в официальном аккаунте Twitter телеканала.

Телеканал ABC также опубликовал в Twitter заявление офиса экс-президента. Уточняется, что «президент Джордж Буш был доставлен в госпиталь города Хьюстон (штат Техас) в пятницу для наблюдения в связи с непрекращающимся кашлем».

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Позднее было диагностировано, что у Буша-старшего «легкий случай пневмонии», но он получил надлежащее лечение. «Президент Буш пребывает в хорошем настроении и далее будет проходить обследования, пока он восстанавливает свои силы», — отмечается в заявлении офиса экс-президента.

Ранее Буш-старший уже был госпитализирован в середине января с пневмонией, позднее его жена Барбара также была госпитализирована с кашлем и симптомами усталости. Бушу провели процедуры, он был временно подключен к аппарату искусственного дыхания. Позже экс-президента перевели из реанимации в обычную палату, а его жену выписали. В конце января Буш-старший также был выписан из больницы.

Бушу, который возглавлял страну в 1989—1993 годах, 92 года, его жене Барбаре — 91.

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