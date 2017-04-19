В Петербурге начнут работать первые в новом сезоне фонтаны

Специалисты водоканала в среду включат фонтан на Манежной площади (в Ново-Манежном сквере), фонтан «Шар» на Невском, 56, фонтаны в сквере у Казанского собора и у Воронихинской решетки.

«До конца апреля заработают фонтаны на Восточном и Западном лучах в парке “300-летия Санкт-Петербурга”, фонтан на 3-й Красноармейской улице, 10, в Александровском парке, в Смольном и Никольском садах, фонтан “Мальчик с уткой” в Таврическом саду, фонтан “Путти” во Введенском саду, фонтан у Нахимовского училища на Петровской набережной и другие», — говорится в сообщении.

В День Победы, 9 мая, по традиции начнут работать большие фонтанные светомузыкальные комплексы — на Московской площади и на площади Ленина перед Финляндским вокзалом, а также фонтан в сквере у кинотеатра «Подвиг» в Колпино.

Всего в сезоне 2017 года в Петербурге будут работать 49 фонтанов и три фонтанных комплекса. Остальные 33 фонтана, находящиеся в ведении водоканала, нуждаются в реконструкции или капитальном ремонте.