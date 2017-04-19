Новосибирцу после травмы на водных горках выплатят 500 рублей

В Новосибирске мужчина, который пострадал на водных горках аквапарка мегаполиса, подал на заведение в суд и выиграл. Об этом сообщают «Новосибирские новости».

Аквапарк обязали возместить пострадавшему сибиряку сумму, потраченную им на билет, траты на юриста, а также моральный вред в размере 500 рублей. Мужчина, посетив аквапарк вместе со своими друзьями, получил травмы во время катания на одном из водных аттракционов.

Инцидент произошел еще прошлой осенью. Отдыхающие в процессе веселья перевернулись на надувном плоту внутри трубы, после чего пострадавшим вызывали скорую помощь. После этого случая житель мегаполиса потребовал у аквапарка возместить ему моральный вред в размере 80 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск, но частично.

Мужчина после решения суда отметил, что сумма не сравниться с потраченными нервами и деньгами, но все же рад, что правосудие есть. Трое остальных пострадавших также сейчас намерены обратиться с исками в суд.