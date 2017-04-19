Главный музыкальный фестиваль Владивостока увидит вся Россия

В 2016 году на ежегодный международный фестиваль собрались участники из 11 стран мира. Более 150 музыкантов выступили во Владивостоке.

Фестиваль прошел под девизом «Люди. Искусство. Космос».

Первый день посвятили космической тематике с легендой советского синти-попа — группой Zodiac (Латвия), второй день — искусству, и он стал самым разноплановым с участием хедлайнеров Burn The Ballroom (США), Nisvanis (Монголия) и Joel Sarakula (Австралия). С особой теплотой были приняты Shtuby (Израиль), Dream Spirit (Китай), IX (Нидерланды), Residence A (Китай) и другие музыканты. В третий день выступили дальневосточные группы, а также победители отборочных туров проекта «Юниоры V-ROX».

В этом году фестиваль V-ROX пройдет во Владивостоке в августе.

Начало фильма в 22.10.

Ирина Петрова.