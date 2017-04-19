Главный музыкальный фестиваль Владивостока увидит вся Россия
22 апреля на телеканале «MTV Россия» состоится премьера фильма о главном музыкальном фестивале Владивостока
22 апреля на телеканале «MTV Россия» состоится премьера фильма о главном музыкальном фестивале Владивостока
В 2016 году на ежегодный международный фестиваль собрались участники из 11 стран мира. Более 150 музыкантов выступили во Владивостоке.
Фестиваль прошел под девизом «Люди. Искусство. Космос».
Первый день посвятили космической тематике с легендой советского
В этом году фестиваль
Начало фильма в 22.10.
Ирина Петрова.