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03:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Главный музыкальный фестиваль Владивостока увидит вся Россия

22 апреля на телеканале «MTV Россия» состоится премьера фильма о главном музыкальном фестивале Владивостока V-ROX 2016, об этом сообщает ИА «Дейта».

В 2016 году на ежегодный международный фестиваль собрались участники из 11 стран мира. Более 150 музыкантов выступили во Владивостоке.

Фестиваль прошел под девизом «Люди. Искусство. Космос».

Первый день посвятили космической тематике с легендой советского синти-попа — группой Zodiac (Латвия), второй день — искусству, и он стал самым разноплановым с участием хедлайнеров Burn The Ballroom (США), Nisvanis (Монголия) и Joel Sarakula (Австралия). С особой теплотой были приняты Shtuby (Израиль), Dream Spirit (Китай), IX (Нидерланды), Residence A (Китай) и другие музыканты. В третий день выступили дальневосточные группы, а также победители отборочных туров проекта «Юниоры V-ROX».

В этом году фестиваль V-ROX пройдет во Владивостоке в августе.

Начало фильма в 22.10.

Ирина Петрова.

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