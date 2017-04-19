Сотни икон под одной крышей: уникальная православная ярмарка открылась в Хабаровске
Хабаровск, 19 апреля, AmurMedia.
Хабаровск, 19 апреля, AmurMedia.
Международная православная
Разнообразие товаров, представленных на
Многие участники ярмарки прибыли в Хабаровск впервые. Некоторые люди приехали не только из других городов, но и из других стран. Так, например, помимо товаров с Омской области и Крыма, на прилавках можно было найти камни с горы Голгофы и иконы из греческих монастырей.
Как отметили сами участники ярмарки, первый день оказался не богатым на посетителей. Однако, люди ссылаются на то, что это был просто неудачный старт. В последующие дни участники ярмарки планируют привлечь куда больше народу.