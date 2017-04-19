Сотни икон под одной крышей: уникальная православная ярмарка открылась в Хабаровске

Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» открылась в Хабаровске. Мероприятие, объединившее под одной крышей крупнейшие храмы и монастыри Русской Православной Церкви из России, Украины, Белоруссии, Греции, Палестины, посвящено столетию с момента отстранения царя Николая II от власти.

Разнообразие товаров, представленных на выставке-ярмарке, поражает воображение. Здесь можно найти не только иконы или прочую церковную утварь, но и книги, а также одежду.

Многие участники ярмарки прибыли в Хабаровск впервые. Некоторые люди приехали не только из других городов, но и из других стран. Так, например, помимо товаров с Омской области и Крыма, на прилавках можно было найти камни с горы Голгофы и иконы из греческих монастырей.

Как отметили сами участники ярмарки, первый день оказался не богатым на посетителей. Однако, люди ссылаются на то, что это был просто неудачный старт. В последующие дни участники ярмарки планируют привлечь куда больше народу.