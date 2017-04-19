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04:15 (мск), источник: Мослента

Москвичи увидят первый весенний звездопад в ночь на 23 апреля

Жители столицы в ночь с 22 на 23 апреля смогут наблюдать в небе метеорный поток Лириды, который в этом время достигнет пика активности. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Источник: AP 2017

«Весенними ночами с 16 по 25 апреля 2017 года достигает своего максимума метеорный поток в созвездии Лиры — Лириды. Максимум Лирид ожидается 22 апреля 2017 года в 15:00 мск. Ночью с 22 на 23 апреля 2017 года можно увидеть от 10 до 15 метеоров в час», — отметили в планетарии.

Метеоры будут видны невооруженным глазом. Луна желающим полюбоваться первым за эту весну метеоритным дождем также не помешает.

В январе жители Москвы также могли насладиться звездопадом — тогда в небе над столицей можно было увидеть метеорный поток Квадрантиды.

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