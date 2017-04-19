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04:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Вторая партия из 1 тысячи кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС» прибудет в Приморье до конца апреля

Всего в ближайшие три месяца на Дальний Восток отправят 7 тысяч устройств.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 апреля, PrimaMedia.

Еще 7 тысяч устройств системы безопасности «ЭРА-ГЛОНАСС» прибудет на Дальний Восток в ближайшие три месяца. Из них 1 тысяча поступит в Приморский край в конце апреля. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе АО «ГЛОНАСС».

Напомним, что с 5 апреля в Приморье началась продажа приборов «ЭРА-ГЛОНАС», благодаря чему ввезенные из-за границы подержанные автомобили начали получать ПТС. Первая партия из 1 тысячи проборов была раскуплена очень быстро, желающих купить устройство оказалось в разы больше. После 15 февраля в порты Дальнего Востока прибыло порядка 5 тысяч б/у иномарок, нуждающихся в установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Из этого числа на данный момент получили ПТС около 500 авто, остальные в режиме ожидания, в том числе в местах временного хранения ДВТУ находятся 1805 авто.

Между тем, потребность региона в таких приборах велика — десятки тысяч, если ввоз иномарок останется на прошлогоднем уровне. По сведениям ДВТУ, таможенными органами в 2016 году выдано 38,8 тысяч ПТС. Автоэксперты отмечают, что спрос на импорт поддержанных авто из Японии в этом году вряд ли упадет. Поэтому можно предположить, что Приморью только в этом году необходимо еще порядка 30 тысяч кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС», чтобы удовлетворить спрос.

7 апреля во Владивостоке выдан первый ПТС на подержанный японский автомобиль с установленным устройством вызова экстренных оперативных служб. 13 приморских компаний аккредитованы АО «ГЛОНАСС» и имеют право устанавливать аппаратуру вызова экстренных оперативных служб на автомобили и осуществлять идентификацию устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Но лишь одна компания является агентом по продаже приборов — «Сумотори-Авто».

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