Вторая партия из 1 тысячи кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС» прибудет в Приморье до конца апреля
Всего в ближайшие три месяца на Дальний Восток отправят 7 тысяч устройств.
Всего в ближайшие три месяца на Дальний Восток отправят 7 тысяч устройств.
Владивосток, 19 апреля, PrimaMedia.
Еще 7 тысяч устройств системы безопасности «ЭРА-ГЛОНАСС» прибудет на Дальний Восток в ближайшие три месяца. Из них 1 тысяча поступит в Приморский край в конце апреля. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в
Напомним, что с 5 апреля в Приморье началась продажа приборов «ЭРА-ГЛОНАС», благодаря чему ввезенные
Между тем, потребность региона в таких приборах велика — десятки тысяч, если ввоз иномарок останется на прошлогоднем уровне. По сведениям ДВТУ, таможенными органами в 2016 году выдано 38,8 тысяч ПТС. Автоэксперты отмечают, что спрос на импорт поддержанных авто из Японии в этом году вряд ли упадет. Поэтому можно предположить, что Приморью только в этом году необходимо еще порядка 30 тысяч кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС», чтобы удовлетворить спрос.
7 апреля во Владивостоке выдан первый ПТС на подержанный японский автомобиль с установленным устройством вызова экстренных оперативных служб. 13 приморских компаний аккредитованы АО «ГЛОНАСС» и имеют право устанавливать аппаратуру вызова экстренных оперативных служб на автомобили и осуществлять идентификацию устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Но лишь одна компания является агентом по продаже приборов — «Сумотори-Авто».