До +9 градусов и дождь прогнозируют в Челябинске 19 апреля

Осадки в вине небольшого дождя прогнозируют в Челябинске 19 апреля, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

Утром в среду в областном центре столбики термометров поднимутся на 2−4 градуса выше нуля, днём воздух прогреется до +9. Ожидается облачная погода с прояснениями, ветер западного направления с переходом на северо-восточное будет дуть со скоростью 3−8 м/с.

По народному календарю 19 апреля — Ерёма Пролётный. Если в этот день был сильный ветер, это предвещало плохой урожай хлеба. Если же ветер отсутствовал, это считалось приметой хорошей погоды в ближайшие дни.