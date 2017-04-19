Эскалатор на станции метро «Киевская» закрыли на ремонт до 27 июня
Один из эскалаторов на станции «Киевская» Кольцевой линии метро закрыли на ремонт до конца июня 2017 г.
Один из эскалаторов на станции «Киевская» Кольцевой линии метро закрыли на ремонт до конца июня 2017 г.
Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в столичной подземке.
«Один из эскалаторов на станции метро “Киевская” Кольцевой линии метро, расположенных на выходе в город, закрылся на ремонт более чем на два месяца», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что ремонт планируется завершить 27 июня 2017 г.