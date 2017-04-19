Эскалатор на станции метро «Киевская» закрыли на ремонт до 27 июня

Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в столичной подземке.

«Один из эскалаторов на станции метро “Киевская” Кольцевой линии метро, расположенных на выходе в город, закрылся на ремонт более чем на два месяца», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что ремонт планируется завершить 27 июня 2017 г.