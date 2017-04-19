Профсоюзы Приморья готовят первомайские акции

Владивосток, 19 апреля, PrimaMedia.

Участники Всероссийского селекторного совещания профсоюзов 18 апреля рассказали о том, как будут организованы митинги, шествия, пикеты, молодежные акции в России. В Приморском крае профсоюзные акции пройдут в 12 населенных пунктах. Главный лозунг первомайских акций — «За достойную работу, зарплату, жизнь!», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

На прямую связь с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым вышли представители республиканских, краевых и областных территориальных профобъединений всей страны. В Приморье в селекторе участвовали около 80 профсоюзных активистов из Владивостока, Большого Камня, Уссурийска, Находки, Арсеньева и Артема.

Как рассказал председатель ФНПР Михаил Шмаков, более 2,5 млн человек, в том числе 870 тысяч молодых активистов, выйдут 1 мая на улицы российских городов и сел под профсоюзными знаменами.

«Первомай — это не просто праздник весны и труда, а День международной солидарности трудящихся, об этом нельзя забывать, — сказал профсоюзный лидер России. — В год 100-летия Октябрьской революции это особенно актуально. Многое из того, что происходит сегодня, перекликается со смутными событиями того времени. Падают зарплаты, увеличивается количество бедных. Что особенно тревожно — работающих бедных. Не прекращаются попытки перекроить трудовое законодательство в угоду работодателю».

Михаил Шмаков отметил, что политика финансово-экономического блока правительства направлена, прежде всего, на сдерживание роста зарплаты и доходов населения, на сокращение социальных обязательств государства и бизнеса. А это не способствует ни росту благосостояния граждан, ни экономическому росту страны. Растет число трудовых конфликтов. Ежегодно в стране проходит 150−170 забастовок. Самыми конфликтными регионами являются Приморье, Свердловская область и Забайкальский край — прежде всего из-за многочисленных акций протеста работников бюджетной сферы.

Тем не менее, профсоюзы сегодня не хотят ни бархатных, ни цветных, ни тем более кровавых революций.

«Не хотим и не допустим, чтобы страна вновь погрузилась в пучину братоубийственного хаоса, — подчеркнул Шмаков. — Но право трудящихся открыто заявлять о своих правах и бороться за них никто не отменял».

Самые многочисленные первомайские акции, по предварительной оценке, пройдут в Москве, Якутии, Краснодаре, Самаре, Перми, Ижевске, Магнитогорске, Владивостоке. Всего же они охватят 737 городов и райцентров страны.

Это будут не только шествия и митинги. В Красноярском крае, например, Первомай отметят автопробегами, в Алтайском — акцией «Профсоюзный автобус». Также по стране пройдут посвященные Дню международной солидарности спортивные турниры, конкурсы агитбригад и даже конные скачки. Кроме того, накануне Первомая будут проходить встречи профактивов с органами власти и местного самоуправления, заседания трехсторонних комиссий.

О готовности выйти вместе с профсоюзами на митинги и шествия заявили также представители общественных организаций, органов местного самоуправления, региональные отделения партий «Союз труда», «Единой России».