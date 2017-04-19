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04:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Жители Владивостока сами решат, где создать комфортную среду

Внести заявку по благоустройству придомовой территории в программу «Формирование современной городской среды» жители Владивостока могут до 21 апреля, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Владивосток вошел в число городов, которые получат финансирование для благоустройства дворовых территорий и городских пространств. Необходимые средства выделяются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» разработан Минстроем РФ по поручению президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Данный проект включает два направления: «Формирование современной городской среды» и «Благоустройство мест массового отдыха населения (парков, скверов)», — говорится в сообщении Думы Владивостока.

Проект будет осуществляться с 2017 по 2022 год, при этом большое значение будут иметь общественные инициативы. Решения о проведении тех или иных мероприятий по благоустройству будут приниматься с учетом предпочтений местных жителей. Обязательным условием реализации мероприятий будет постоянный контроль со стороны общественности за проведением таких работ.

Дума Владивостока на заседании 30 марта утвердила корректировку городского бюджета, которой предусмотрено выделение 40,1 миллиона рублей на реализацию новой муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год. Это позволит привлечь в целях софинансирования субсидии из федерального и краевого бюджетов в сумме 134 миллиона рублей. Все желающие могут направить в управление градостроительства и архитектуры администрации Владивостока предложения по благоустройству общегородских территорий — набережных, скверов, парков, пешеходных зон. Список вошедших в программу объектов, будет составлен на основе заявок жителей города.

«Уже утверждены порядок и сроки предоставления предложений граждан об отборе объектов — дворов и общегородских территорий — в новую муниципальную программу. Для участия в программе собственники помещений в многоквартирных домах или иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, представляют предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу в виде протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Заявки на бумажном носителе можно подать в управление архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: Владивосток, ул. Западная, 15, кабинет 70, либо в электронной форме на электронный адрес ugia@vlc.ru с последующим предоставлением оригиналов документов», — говорится в сообщении.

При этом подать заявки на благоустройство придомовой территории смогут не все собственники многоквартирных домов. В программу не попадают дворовые территории многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию позднее 2007 года, а также получавшие с 2007 по 2016 год бюджетные средства на проведение работ по капремонту дворовых проездов, установку освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора.

«Дума Владивостока направила в администрацию города письмо с предложением рассмотреть возможность включения в новую муниципальную программу 36 объектов, с просьбой о благоустройстве которых граждане обращались в Думу Владивостока. При реализации программы большое значение будут иметь общественные инициативы. Решения о проведении тех или иных мероприятий по благоустройству будут приниматься с учетом предпочтений жителей. При этом обязательным условием реализации мероприятий станет постоянный контроль со стороны общественности за проведением таких работ. Рассматривать предложения жителей о включении дворовой территории в программу и осуществлять контроль за реализацией программы будет специально созданная комиссия, в которую вошли также депутаты Думы города», — прокомментировала председатель Думы Елена Новицкая.

Городская программа формирования комфортной городской среды на 2017 год с учетом пожеланий горожан должна быть утверждена до 25 мая.

Заявки по благоустройству дворовых территорий принимаются до 21 апреля, предложения по благоустройству общегородских пространств — до 28 апреля.

Анна Иваницына.

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