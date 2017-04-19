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05:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

Снег в Иркутской области будет идти минимум три дня

В Иркутской области 19 апреля 2017 года ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега, в северных районах — снег, ветер северо-западный, западный, с переходом днем в западных и северо-западных районах на юго-западный 5−10 м/с, порывы 12−17 м/с, температура днём +6,+11, местами до 0.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Иркутскгидромет, в Иркутске — переменная облачность, временами небольшие осадки в виде мокрого снега, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы до 13 м/с, температура днём +7,+9.

На следующий день в области ожидается переменная облачность, ночью в большинстве северных районов, на остальной территории местами, днем на большей части территории небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в северных районах — снега, ветер юго-западный, западный с переходом днем на северо-западный, западный 7−12 м/с, порывы 17−22 м/с, ночью в южных районах 5−10 м/с. Температура ночью +2,-3, при прояснении -4,-9, днем +12,+17, при увеличении облачности +5,+10, в северных районах +4,+9, местами до -1.

В региона 21 апреля погода ещё ухудшится, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы 14−19 м/с. Температура ночью 0,-5, при прояснении -9,-14, днём +4,+9, местами -3,+2.

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