Снег в Иркутской области будет идти минимум три дня
В Иркутской области 19 апреля 2017 года ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега, в северных районах — снег, ветер
В Иркутской области 19 апреля 2017 года ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега, в северных районах — снег, ветер
Как сообщает Иркутскгидромет, в Иркутске — переменная облачность, временами небольшие осадки в виде мокрого снега, ветер
На следующий день в области ожидается переменная облачность, ночью в большинстве северных районов, на остальной территории местами, днем на большей части территории небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в северных районах — снега, ветер
В региона 21 апреля погода ещё ухудшится, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, ветер западный,