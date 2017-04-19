Снег в Иркутской области будет идти минимум три дня

Как сообщает Иркутскгидромет, в Иркутске — переменная облачность, временами небольшие осадки в виде мокрого снега, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы до 13 м/с, температура днём +7,+9.

На следующий день в области ожидается переменная облачность, ночью в большинстве северных районов, на остальной территории местами, днем на большей части территории небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в северных районах — снега, ветер юго-западный, западный с переходом днем на северо-западный, западный 7−12 м/с, порывы 17−22 м/с, ночью в южных районах 5−10 м/с. Температура ночью +2,-3, при прояснении -4,-9, днем +12,+17, при увеличении облачности +5,+10, в северных районах +4,+9, местами до -1.