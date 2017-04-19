Студенты отреставрировали фигуры зверей из хабаровского парка
Студенты Хабаровского колледжа искусств отреставрировали деревянные фигуры из парка имени
Студенты Хабаровского колледжа искусств отреставрировали деревянные фигуры из парка имени
«Деревянные фигуры лучше на зиму убирать с улицы. Это живой материал, в процессе усадки появляются трещины, которые обязательно надо заделать, чтобы не лопнула скульптура. Наших подопечных мы отшлифовали, осталось покрыть лаком, и на днях их снова вывезут в парк», — рассказал реставратор медвежат, студент второго курса Илья Темкин.
Рысь разместят на дереве рядом с памятником