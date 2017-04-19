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05:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Студенты отреставрировали фигуры зверей из хабаровского парка

Студенты Хабаровского колледжа искусств отреставрировали деревянные фигуры из парка имени Муравьева-Амурского. Начинающие скульпторы привели в порядок медвежат и рысь с Утеса. Работы проводили зимой.

«Деревянные фигуры лучше на зиму убирать с улицы. Это живой материал, в процессе усадки появляются трещины, которые обязательно надо заделать, чтобы не лопнула скульптура. Наших подопечных мы отшлифовали, осталось покрыть лаком, и на днях их снова вывезут в парк», — рассказал реставратор медвежат, студент второго курса Илья Темкин.

Рысь разместят на дереве рядом с памятником Муравьеву-Амурскому, а медвежат — около входа в зону отдыха и на Утес. В дальнейшем студенты-резчики займутся новым заказом: они сделают танцующих журавлей, которые также украсят парк, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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