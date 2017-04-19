Попытка порта Ванино решить ситуацию с экологией обернулась проблемами для другого поселка

Хабаровск, 19 апреля, AmurMedia.

Перенос «Портом Ванино» пылящего угля на другой район порта создало проблемы поселка Октябрьский в Ванинском районе Хабаровского края. Порту необходимо поработать с с локальным подавлением пыли, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель общественного движения «Экологический фронт» Юрий Светличный.

Ранее редакция сообщала, что ОАО «Порту Ванино’пришлось активизировать экологическую программу компании после протестов населения Ванино и предупреждения надзорных структур.

Как рассказал председатель общественного движения «Экологический фронт» Юрий Светличный, администрации ООО «Мечел» пришлось убрать уголь с причалов, которые находятся вблизи поселка Ванино.

— Пылящие угли перенесли на причалы третьего района порта. Там рядом находится жилмассив Копинский, входящий в поселок Октябрьский. В общей сложности там живет около тысячи людей. И после переноса углей пыль по розе ветров пошла к ним, — объяснил Юрий Светличный.

По словам активиста, в администрации поселка знают о проблеме, но конкретных обращений от жителей к ним пока не поступало.

— Не все люди понимают, что поймают эту гадость, как мы в Ванино. Раньше этого у в поселке было мало, дунет ветер и принесло, а теперь будет гораздо больше. Конечно, порт работает над проблемой, приобретает те же снегогенераторы, но локально пыление почти не подавляется, — подчеркнул Юрий Светличный.

С точкой зрения председателя экодвижения согласен и один из известных активистов Ванино докер Александр Егоров.

— Насколько мне известно, разговоры о пылении среди жителей Октябрьского действительно есть. Порту стоит обратить внимание на эту проблему уже сейчас, потому что скоро лето. Проблема будет казаться менее очевидной, но она останется, — пояснил докер Александр Егоров.

Заметим, что в ОАО «Порт Ванино» сообщили, что заявлений от жители поселка Октябрьский, по крайней мере, в последние несколько недель не поступало.

Кроме того, руководство предприятие уверило, что порт приобрел пять снегогенераторов европейского производства. Обещается, что данное оборудование будет применяться круглый год, а летом с его помощью можно создавать уже не снежный, а водяной туман и одинаково эффективно проводить пылеподавление.

Также в порту сообщили, что рассматриваются другие возможности локального подавления пыли, но большинство предложений либо на стадии проработки, либо на ранних стадиях осуществления.

В это время перевалка пылящего угля на третьем районе порта, близкого к жилмассиву Колпинский поселка Октябрьский, продолжает осуществляться.