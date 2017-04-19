Попытка порта Ванино решить ситуацию с экологией обернулась проблемами для другого поселка
Теперь угольное пыление идет на поселок Октябрьский.
Теперь угольное пыление идет на поселок Октябрьский.
Хабаровск, 19 апреля, AmurMedia.
Перенос «Портом Ванино» пылящего угля на другой район порта создало проблемы поселка Октябрьский в Ванинском районе Хабаровского края. Порту необходимо поработать с с локальным подавлением пыли, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель общественного движения «Экологический фронт» Юрий Светличный.
Ранее редакция сообщала, что ОАО «Порту Ванино’пришлось активизировать экологическую программу компании после протестов населения Ванино и предупреждения надзорных структур.
Как рассказал председатель общественного движения «Экологический фронт» Юрий Светличный, администрации ООО «Мечел» пришлось убрать уголь с причалов, которые находятся вблизи поселка Ванино.
— Пылящие угли перенесли на причалы третьего района порта. Там рядом находится жилмассив Копинский, входящий в поселок Октябрьский. В общей сложности там живет около тысячи людей. И после переноса углей пыль по розе ветров пошла к ним, — объяснил Юрий Светличный.
По словам активиста, в администрации поселка знают о проблеме, но конкретных обращений от жителей к ним пока не поступало.
— Не все люди понимают, что поймают эту гадость, как мы в Ванино. Раньше этого у в поселке было мало, дунет ветер и принесло, а теперь будет гораздо больше. Конечно, порт работает над проблемой, приобретает те же снегогенераторы, но локально пыление почти не подавляется, — подчеркнул Юрий Светличный.
С точкой зрения председателя экодвижения согласен и один из известных активистов Ванино докер Александр Егоров.
— Насколько мне известно, разговоры о пылении среди жителей Октябрьского действительно есть. Порту стоит обратить внимание на эту проблему уже сейчас, потому что скоро лето. Проблема будет казаться менее очевидной, но она останется, — пояснил докер Александр Егоров.
Заметим, что в ОАО «Порт Ванино» сообщили, что заявлений от жители поселка Октябрьский, по крайней мере, в последние несколько недель не поступало.
Кроме того, руководство предприятие уверило, что порт приобрел пять снегогенераторов европейского производства. Обещается, что данное оборудование будет применяться круглый год, а летом с его помощью можно создавать уже не снежный, а водяной туман и одинаково эффективно проводить пылеподавление.
Также в порту сообщили, что рассматриваются другие возможности локального подавления пыли, но большинство предложений либо на стадии проработки, либо на ранних стадиях осуществления.
В это время перевалка пылящего угля на третьем районе порта, близкого к жилмассиву Колпинский поселка Октябрьский, продолжает осуществляться.