Застрявшие в Намибии российские моряки попросили помощи в возвращении на родину

«Морякам вот уже третий месяц не платят зарплату, не репатриируют на родину. В то время как владельцы судна ведут какой-то спор между собой, тринадцать членов экипажа оказались заложниками. Все они россияне», — сообщил в среду агентству «Интерфакс» инспектор МФТ во Владивостоке Петр Осичанский.

По информации экипажа, перебоев с водой, продуктами и топливом на судне нет, однако компания, с которой моряки заключали контракт, не подключается к решению проблемы

По информации экипажа, перебоев с водой, продуктами и топливом на судне нет, однако компания, с которой моряки заключали контракт, не подключается к решению проблемы

«Местная намибийская фирма Brandberg, с которой мы заключали контракт, игнорирует нас, ссылаясь на то, что аренда судна окончена, и они к нам не имеют никакого отношения», — говорится в письме моряков в МФТ.

Профсоюз уже обратился за помощью к российским дипломатам. «Пытаемся помочь морякам, готовим документы в представительство МИД РФ во Владивостоке, полагаем, что здесь потребуется их вмешательство», — добавил Осичанский.