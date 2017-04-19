Весенний субботник в Хабаровском крае перенесли на неделю
Весенний субботник состоится в Хабаровском крае 29 апреля. Жителей региона приглашают принять участие в уборке территорий.
Весенний субботник состоится в Хабаровском крае 29 апреля. Жителей региона приглашают принять участие в уборке территорий.
Также в ходе субботника активисты высадят деревья, приведут в порядок воинские захоронения, памятники и обелиски, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, ранее мероприятие планировали провести 22 апреля.