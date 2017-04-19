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05:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Многодетное семейство лисичек поселилось у Приморского океанариума

Владивосток, 19 апреля, PrimaMedia.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Дружное многодетное семейство лис облюбовало территорию вблизи Приморского океанариума на острове Русском во Владивостоке. Очень часто там можно увидеть слегка потрепанную заботами о выводке маму-лису, не менее потрепанного отца и пятерых обаятельных лисят. Как рыжие резвятся друг с другом и радуются еде, заснял фотокорреспондент ИА PrimaMedia.

Отметим, что в последнее время на Русском участились случаи выхода лис к людям: рыжие хитрюги выпрашивают вкусняшки, в чем им сложно отказать. А зря: эти животные являются частыми переносчиками бешенства. К тому же систематическое подкармливание склонных к дрессировке лис со временем лишает их страха перед человеком, а если кормить у трассы — то и страха перед приближающимся автомобилем. Животные воспринимают этот шум как сигнал к приему пищи, подбегают к дороге и часто все заканчивается трагично для рыжих.

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