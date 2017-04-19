Многодетное семейство лисичек поселилось у Приморского океанариума

Дружное многодетное семейство лис облюбовало территорию вблизи Приморского океанариума на острове Русском во Владивостоке. Очень часто там можно увидеть слегка потрепанную заботами о выводке маму-лису, не менее потрепанного отца и пятерых обаятельных лисят. Как рыжие резвятся друг с другом и радуются еде, заснял фотокорреспондент ИА PrimaMedia.

Отметим, что в последнее время на Русском участились случаи выхода лис к людям: рыжие хитрюги выпрашивают вкусняшки, в чем им сложно отказать. А зря: эти животные являются частыми переносчиками бешенства. К тому же систематическое подкармливание склонных к дрессировке лис со временем лишает их страха перед человеком, а если кормить у трассы — то и страха перед приближающимся автомобилем. Животные воспринимают этот шум как сигнал к приему пищи, подбегают к дороге и часто все заканчивается трагично для рыжих.