Многодетное семейство лисичек поселилось у Приморского океанариума
Владивосток, 19 апреля, PrimaMedia.
Владивосток, 19 апреля, PrimaMedia.
Дружное многодетное семейство лис облюбовало территорию вблизи Приморского океанариума на острове Русском во Владивостоке. Очень часто там можно увидеть слегка потрепанную заботами о выводке
Отметим, что в последнее время на Русском участились случаи выхода лис к людям: рыжие хитрюги выпрашивают вкусняшки, в чем им сложно отказать. А зря: эти животные являются частыми переносчиками бешенства. К тому же систематическое подкармливание склонных к дрессировке лис со временем лишает их страха перед человеком, а если кормить у трассы — то и страха перед приближающимся автомобилем. Животные воспринимают этот шум как сигнал к приему пищи, подбегают к дороге и часто все заканчивается трагично для рыжих.