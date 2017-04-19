Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Лавров ответил на призыв Турчинова не проскочить границу наступая
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
"Нас могли бы покрошить": Савченко о событиях 2014 года
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
22Цвет нации
05:42 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дождь во Владивостоке закончится к обеду, в крае осадки продолжатся — синоптики

До выходных в регионе сохранится неустойчивая погода, местами еще пройдут дожди со снегом.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 апреля, PrimaMedia.

Циклон продолжает влиять на погоду в Приморском крае. Дожди, которые начались вчера, местами даже были со снегом, продолжают идти и сегодня. Во Владивостоке осадки прекратятся ближе к обеду, но завтра и послезавтра продолжатся, в крае дожди также будут до выходных, сообщил ИА PrimaMedia дежурный синоптик Примгидромета.

Под влиянием очередного циклона, минувшей ночью в южной половине и местами на северо-востоке Приморья прошли осадки в виде дождя и мокрого снега. В утренние часы на юге края (Находка, Партизанск, Лазо) отмечался кратковременный снежный покров от 1 до 4 см, в Тернейском районе — 11 см. Температура воздуха в течение ночи была от +4 до -6°C.

«Сегодня, 19 апреля, погоду в Приморье определяют атмосферные фронтальные разделы. В западной половине края осадки постепенно прекратятся, на востоке небольшие и умеренные осадки (дождь, в отдельных районах со снегом) сохранятся в течение дня. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем от +1 до +14°C.

В четверг и пятницу в Приморье сохранится неустойчивый характер погоды. В поле пониженного атмосферного давления в отдельных районах будут идти осадки (дождь, в ночные часы местами со снегом), возможны грозы. Фон ночных температур составит +3…-2°C, на северо-востоке до -7°C. Днем воздух будет прогреваться до +8…+17°C, — рассказали в пресс-службе Примгидромета.

Во Владивостоке сегодня облачно с прояснениями к вечеру. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха +10…+13°C.

Завтра в краевом центре ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура ночью +1…+3°C, днем +8…+10°C.

В пятницу, 21 апреля, ночью и утром временами возможен дождь. Ветер северо-западный умеренный. Ночью потеплеет до +4…+6°C, днем воздух прогреется до +11…+14°C.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+14°
полупрозрачная облачность
771 мм рт. ст.
повышенное
55 %
повышенная
6 м/с
умеренный ветер
Скидку 100 тысяч рублей можно получить в день открытия продаж таунхаусов в «Радово-2»
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
СМИ: боевики ИГ применили иприт против военных США в Ираке
Никки Хейли предрекла конфликты в КНДР, Иране и на Кубе
Мадуро обвинил США в дестабилизации ситуации в Венесуэле
Ле Пен заявила, что не хочет жить в Елисейском дворце
«Реал» обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
МО будет публиковать данные о поисках погибших при защите страны
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Новая электрическая Audi: 500 «лошадей» и запас хода 500 км Китай – мировой лидер в сфере электромобилей, тут насчитывается около 150 тысяч зарядных станций и их число постоянно растёт
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь