Дождь во Владивостоке закончится к обеду, в крае осадки продолжатся — синоптики
До выходных в регионе сохранится неустойчивая погода, местами еще пройдут дожди со снегом.
До выходных в регионе сохранится неустойчивая погода, местами еще пройдут дожди со снегом.
Владивосток, 19 апреля, PrimaMedia.
Циклон продолжает влиять на погоду в Приморском крае. Дожди, которые начались вчера, местами даже были со снегом, продолжают идти и сегодня. Во Владивостоке осадки прекратятся ближе к обеду, но завтра и послезавтра продолжатся, в крае дожди также будут до выходных, сообщил ИА PrimaMedia дежурный синоптик Примгидромета.
Под влиянием очередного циклона, минувшей ночью в южной половине и местами на
«Сегодня, 19 апреля, погоду в Приморье определяют атмосферные фронтальные разделы. В западной половине края осадки постепенно прекратятся, на востоке небольшие и умеренные осадки (дождь, в отдельных районах со снегом) сохранятся в течение дня. Ветер северный,
В четверг и пятницу в Приморье сохранится неустойчивый характер погоды. В поле пониженного атмосферного давления в отдельных районах будут идти осадки (дождь, в ночные часы местами со снегом), возможны грозы. Фон ночных температур составит +3…-2°C, на
Во Владивостоке сегодня облачно с прояснениями к вечеру. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха +10…+13°C.
Завтра в краевом центре ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер
В пятницу, 21 апреля, ночью и утром временами возможен дождь. Ветер