Дождь во Владивостоке закончится к обеду, в крае осадки продолжатся — синоптики

Владивосток, 19 апреля, PrimaMedia.

Циклон продолжает влиять на погоду в Приморском крае. Дожди, которые начались вчера, местами даже были со снегом, продолжают идти и сегодня. Во Владивостоке осадки прекратятся ближе к обеду, но завтра и послезавтра продолжатся, в крае дожди также будут до выходных, сообщил ИА PrimaMedia дежурный синоптик Примгидромета.

Под влиянием очередного циклона, минувшей ночью в южной половине и местами на северо-востоке Приморья прошли осадки в виде дождя и мокрого снега. В утренние часы на юге края (Находка, Партизанск, Лазо) отмечался кратковременный снежный покров от 1 до 4 см, в Тернейском районе — 11 см. Температура воздуха в течение ночи была от +4 до -6°C.

«Сегодня, 19 апреля, погоду в Приморье определяют атмосферные фронтальные разделы. В западной половине края осадки постепенно прекратятся, на востоке небольшие и умеренные осадки (дождь, в отдельных районах со снегом) сохранятся в течение дня. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем от +1 до +14°C.

В четверг и пятницу в Приморье сохранится неустойчивый характер погоды. В поле пониженного атмосферного давления в отдельных районах будут идти осадки (дождь, в ночные часы местами со снегом), возможны грозы. Фон ночных температур составит +3…-2°C, на северо-востоке до -7°C. Днем воздух будет прогреваться до +8…+17°C, — рассказали в пресс-службе Примгидромета.

Во Владивостоке сегодня облачно с прояснениями к вечеру. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха +10…+13°C.

Завтра в краевом центре ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура ночью +1…+3°C, днем +8…+10°C.