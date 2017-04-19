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05:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Волонтеров для памятного шествия набирают во Владивостоке

Во Владивостоке начался набор волонтеров «Бессмертного полка», об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Волонтерами, которые окажут помощь в организации памятного шествия «Бессмертный полк», могут стать жители города старше 16 лет.

В 2016 году во Владивостоке около 30 тысяч человек стали участниками памятного шествия «Бессмертный полк».

В 72-й День Победы построение колонны «Бессмертного полка» начнется 9 мая, в 9 часов в сквере Семенова (около здания «Серая лошадь», улица Алеутская, 19а), далее шествие пройдет по улице Светланской и завершится на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Накануне Дня Победы состоятся и другие патриотические мероприятия: акция «Гордость» (субботник на Аллее ветеранов на Морском кладбище), акция «Георгиевская ленточка», благотворительная социальная акция в «Седанкинском доме-интернате для престарелых и инвалидов».

Заявки от добровольцев будут принимать до 30 апреля 2017 года в МКУ «Молодежный ресурсный центр». Отправить заявку можно на электронную почту director@mrc-vlad.ru
или по телефону 222−22−94.

Ирина Петрова.

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