Волонтеров для памятного шествия набирают во Владивостоке
Во Владивостоке начался набор волонтеров «Бессмертного полка», об этом сообщает ИА «Дейта».
Во Владивостоке начался набор волонтеров «Бессмертного полка», об этом сообщает ИА «Дейта».
Волонтерами, которые окажут помощь в организации памятного шествия «Бессмертный полк», могут стать жители города старше 16 лет.
В 2016 году во Владивостоке около 30 тысяч человек стали участниками памятного шествия «Бессмертный полк».
В 72-й День Победы построение колонны «Бессмертного полка» начнется 9 мая, в 9 часов в сквере Семенова (около здания «Серая лошадь», улица Алеутская, 19а), далее шествие пройдет по улице Светланской и завершится на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота».
Накануне Дня Победы состоятся и другие патриотические мероприятия: акция «Гордость» (субботник на Аллее ветеранов на Морском кладбище), акция «Георгиевская ленточка», благотворительная социальная акция в «Седанкинском
Заявки от добровольцев будут принимать до 30 апреля 2017 года в МКУ «Молодежный ресурсный центр». Отправить заявку можно на электронную почту director@mrc-vlad.ru
или по телефону 222−22−94.
Ирина Петрова.